Když véčko Galaxy Z Flip7 potká Gemini: Flex Mode není jen na selfie

Galaxy Z Flip7 v režimu Flex Mode vytváří ideální setup pro Gemini Live s kamerou
Telefon stačí položit na stůl a komunikovat s AI bez držení v ruce
Funkce je nyní zdarma pro všechny uživatele Androidu i iOS

Jakub Kárník
Publikováno: 19.8.2025 20:00

Většina recenzí Galaxy Z Flipu7 zdůrazňuje, jak skvělý je Flex Mode pro focení selfie hlavním fotoaparátem. Jenže je tu ještě jedno a možná pro leckoho zajímavější využití, na které jsem přišel po dvou týdnech testování tohoto nového véčka – Gemini Live s kamerou. Položíte telefon na stůl, na velkém vnějším displeji vidíte hledáček a můžete se přirozeně bavit s AI asistentem, aniž byste museli telefon držet v ruce.

Jak to celé funguje v praxi

Reálné situace, kdy mi to pomohlo

Výhody Flex Mode oproti klasickým telefonům

Není to jen hračka, ale skutečný pomocník

Jak to celé funguje v praxi

Spuštění je překvapivě jednoduché. Na FlexWindow (vnějším displeji) stačí otevřít aplikaci Gemini a klepnout na ikonu vlnovky vpravo dole. Jakmile se dostanete do režimu Live, objeví se tlačítko pro zapnutí kamery. A teď přichází to nejlepší – když telefon ohnete do pravého úhlu a postavíte na stůl, automaticky se aktivuje zadní kamera. Na vnějším displeji vidíte hledáček a můžete začít mluvit. Žádné držení telefonu, žádné mačkání tlačítek. Prostě položíte Flip na stůl jako malý notebook a konverzujete.

Reálné situace, kdy mi to pomohlo

Včera jsem vařil podle nového receptu a potřeboval jsem poradit s tím, které koření použít a v jakém množství, konkrétně šlo o kurkumu a kari. Gemini mi (správně) poradila, že je kari aromatičtější a vhodnější a řekla, ať do pokrmu nasypu jednu a půl lžičky.

Nejvíc mě překvapilo, když jsem zkoušel identifikovat rostliny na zahradě. Gemini nejen že poznal, o jaké rostliny jde, ale všiml si i žlutých listů na rybízu a upozornil mě, že je pravděpodobně napadený roztočem.

Výhody Flex Mode oproti klasickým telefonům

S běžným telefonem musíte zařízení držet v ruce nebo si vymýšlet různé podpěry. S Galaxy Z Flip7 máte stabilní stojan kdykoli ho potřebujete. Navíc vnější displej je dostatečně velký, takže vidíte, co kamera snímá, i když stojíte dál.

Není to jen hračka, ale skutečný pomocník

Po dvou týdnech používání musím říct, že Gemini Live s kamerou na Galaxy Z Flip7 není jen gimmick. Je to praktický nástroj, který využívám skoro denně. Ať už jde o identifikaci věcí, získání rad při vaření, pomoc s domácími projekty nebo jen rychlé dotazy typu „kolik kalorií má tohle jídlo?"

To nejlepší? Od konce května 2025 je tato funkce zdarma pro všechny uživatele. Nepotřebujete předplatné Gemini Advanced, stačí mít nainstalovanou aplikaci a můžete začít.

Co říkáte na nový Galaxy Z Flip7?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…