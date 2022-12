To chceme: Galaxy Z Flip5 se prý dočká významných vylepšení

Samsung Galaxy Z Flip4 není na trhu ještě ani čtyři měsíce, přesto se už pomalu začíná hovořit o nástupci. Ten by mohl podle CEO Display Supply Chain Consultants, Rosse Younga dostat oproti aktuální generaci několik významných vylepšení.

Ross Young je poměrně spolehlivým zdrojem a v minulosti se ve svých analýzách trefil hned několikrát. Podle něj bude Samsung Galaxy Z Flip5 disponovat větším vnějším displejem a to konkrétně o úhlopříčce okolo 3,4 palce. To by byl oproti 1,9palcovému panelu v aktuálním Z Flipu4 velký skok kupředu.

As I told my Super Followers yesterday, there are a couple of important changes coming to the Z Flip 5… pic.twitter.com/rEcD2DvaWw — Ross Young (@DSCCRoss) December 1, 2022

Samozřejmě je to zatím pouhá spekulace, ale taková velikost by umožňovala vykonávat na mobilu mnohem více úkonů bez toho, aniž byste jej museli otevírat. Young rovněž sdělil, že se Z Flip5 dočká nové konstrukce a odolnějších pantů. Do představení ještě zbývá více než půl roku, ale přesto doufáme, že se jihokorejský gigant s větším displejem nakonec vytáhne.

Ocenili byste větší displej u dalšího Z Flipu?

Zdroj: GSMArena