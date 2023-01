Recenze Samsung Galaxy Z Flip4: Jedna větší změna, ale stačí

U vlajkových telefonů společnosti Samsung se v posledních pár letech udály tři významné změny, které dost zahýbaly zavedenými pořádky, ale tak nějak do sebe logicky zapadly a působí jako správná cesta. Korejský gigant úplně upustil od produkce modelů Note a jeho nejdůležitější vlastnosti převzala řada S. Třetí změnou pak je, že se společnost úplně naplno pustila do výroby a dalšího rozvoje ohebných telefonů. Ty táhnou, i když je samozřejmě stále co vylepšovat. Jak se Samsungu zadařilo u Galaxy z Flip4? Na to vám odpoví následující recenze…

Recenze Samsung Galaxy Z Flip4

Obsah balení

Samsung u svých posledních telefonů hraje stále na stejnou kartu, takže první, s čím musíte po pořízení véčka Galaxy Z Flip4 počítat, je absence nabíjecího adaptéru. V krabičce se kromě samotného telefonu nachází tedy jen kabel s USB-C koncovkou na obou stranách, základní dokumentace a kolíček na vysunutí slotu na microSIM. Jako u předchozího modelu či jiných Samsung vlajek musíte oželet prostor pro zasunutí microSD karty.

Design a zpracování telefonu

Pokud budeme přímo porovnávat čtvrtý Flip s tím třetím, příliš rozdílů nenajdeme. V rozevřeném stavu tedy telefon dál působí (samozřejmě kromě displeje, ten rozeberu později) na první pohled jako tradiční mobil s plochou obrazovkou, středně tenkými rámečky, dvojicí fotoaparátů, jednoduchými jednobarevnými zády, hliníkovým rámečkem a možná trochu větší tloušťkou. Jakmile se ale opřete do pantu, je pochopitelně spousta věcí trochu jinak.

Zmíněný pant znovu působí velmi stabilně a v některých situacích je možná až moc tuhý. I pro stokilového chlapa s velkou rukou není úplně snadné jej otevřít pouze palcem. Nechám na vás, zda je to nevýhoda. Samsung se dál drží (to platí i pro Fold) zavírání do tvaru, ve kterém nejsou obě poloviny mobilu rovnoběžné, což mě upřímně stále trochu irituje. I když je design trochu nudný, celkové mechanické zpracování je skvělé. Devizou nových korejských skládaček, a to i těch minulých, je rozhodně odolnost IPX8. Je skoro neuvěřitelné, že se tohle u mobilů s pantem dalo zajistit.

Displeje Samsung Galaxy Z Flip4

Vnější klasický i vnitřní skládací displej mají na chlup stejné parametry jako u minulého modelu, což je ze strany Samsungu evidentně sázka na ověřenou jistotu. Hlavní panel má úhlopříčku 6,7″, rozlišení 1 080 x 2 640 pixelů, až 120Hz frekvenci a stále dost zřetelný středový “žlábek” v místě ohybu. Postupně se daří jej eliminovat a s další generací se také zlepšil celkový dojem z povrchu displeje, ale stále to může být ještě o kus lepší. Příkladem je Pocket od Huawei, u kterého má člověk pocit, že sahá na opravdu skleněný displej.

Menší displej na vnější straně má úhlopříčku 1,9 palce a nejenže ukazuje důležité notifikace, ale umožňuje také telefon základním způsobem ovládat, takže není nutné jej kvůli každé drobnosti otevírat. V nabídce najdeme kromě oznámení třeba stopky s časovačem, počasí, kalendář (bohužel jen ten od Samsungu), přehrávání hudby, krokoměr, kontakty pro rychlé vytáčení nebo scény pro SmartThings. Možnost jsou tedy omezené, ale některé věci stejně dělat na tak malém displeji nechcete. Abych nezapomněl, vnější displej šikovně funguje i jako náhled pro selfie focení.

Základní specifikace

Android 13 / One UI 5.0 (z výroby Android 12 / One UI 4.1.1)

hlavní displej 6,7″ Dynamic AMOLED 2X rozlišení 1 080 x 2 640 pixelů adaptivní frekvence 1 – 120 Hz maximální jas 1 200 nitů

vnější displej 1,9″ Super AMOLED rozlišení 260 x 512 pixelů frekvence 60 Hz ochrana Gorilla Glass Victus+

procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

rozměry 71,9 x 165,2 x 6,9mm rozložený a 71,9 x 84,9 x 17,1 složený

fotoaparáty 12 MPx ultraširoký (f2,2, velikost pixelu 1,12 μm, úhel záběru 123˚) 12 MPx širokoúhlý fotoaparát (Dual Pixel AF, optický stabilizátor, f1,8, velikost pixelu 1,8 μm, úhel záběru 83˚) 10 MPx selfie fotoaparát (f2,4, velikost pixelu 1,22 μm, úhel záběru 80˚)

baterie s kapacitou 3 700 mAh

IPX8, čtečka otisků na boku

Galaxy Z Flip4: Unveiling | Samsung

Opět nekompromisní procesor

Jak můžete v přehledu výše vidět, Samsung nadále nedělá u svých ohebných telefonů žádné kompromisy a tikají v nich tedy po celém světě obecně populárnější a prokazatelně spolehlivější procesory od Qualcommu. V tomto případě jde o v té době špičkový Snapdragon 8+ Gen 1, který mobilu propůjčuje maximum myslitelného výkonu. I z tohoto hlediska je tedy jasné, že Flip není jen líbivou ohebnou schránkou bez pořádného “motoru”.

Při náročnějších činnostech se telefon mírně zahřívá, ale není to nic nepříjemného či dokonce nebezpečného. Speciální konstrukce flexibilního Flipu ale přece jen jeden ústupek vyžaduje. Kvůli nemožnosti zajistit dostatečné chlazení se musí majitelé těchto korejských “véček” nadále obejít bez podpory systému Samsung DeX.

O malinko lepší foto výbava

Když pomineme softwarové vychytávky, tak v případě fotoaparátů došlo oproti modelu Z Fkip3 ke změně pouze u primárního snímače. Velikost jeho pixelů poskočila na 1.8 µm, ohnisková vzdálenost se snížila na 24 mm a velikost smímače je 1/1.76″. Celkově tak sestava 2x 12 megapixelů slibuje o malinko lepší výsledky, což se také děje. I když svůj podíl na tom pochopitelně má i software, třeba i AI asistence u některých režimů nebo nočního focení.