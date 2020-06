Co se týče zvuku, zde jsem byl spíše zklamán. Telefon nemá stereo reproduktory a budeme se muset spokojit s jediným, který se nachází vedle USB-C konektoru. Vlajkovým lodím se nemůže rovnat ani náhodou a patří tak spíše do průměru. Jasně, na YouTube či jiná videa vám to postačí, ale místnost s ním opravdu neozvučíte (ale kdo by také pouštěl v dnešní době Spotify přes telefon?).

Čtečka otisků prstů se pak nachází na boční straně v power tlačítku a funguje bleskurychle. Překvapila mě také rychlost odemykání pomocí obličeje. Nemůže se sice rovnat Face ID v iPhonech či Face Unlock v nových Pixelech, ovšem rozpoznala mě v 90 % případů a když ne, prostě jsem jen přiložil prst na čtečku. Nutno podotknout, že se n



Výdrž baterie Samsung Galaxy Z Flip

Výdrž baterie je poměrně diskutabilním tématem. Když jsem si totiž v rychlosti projížděl světové recenze, než jsem telefon dostal, snad každý na ni měl jiný názor. Dle některých recenzí je výdrž velice slabá, ovšem jiné zase překvapila. O moc chytřejší jsem tedy nebyl. Samsung Galaxy Z Flip nabízí dvě baterie (každou na jedné části těla) o celkové kapacitě 3 300 mAh. To vzhledem k náročnosti displeje i samotného procesoru není moc, tak se pojďme přesvědčit jak funguje v praxi.

Považuji se celkem za náročného uživatele. Celý den (kromě večerních hodin) mývám jas na vyšších hodnotách, používám Google služby (primárně Gmail a Hangouts kvůli práci), sem tam něco vyfotím a pokud se naskytne chvilka volného času, využiji ji ke hraní Call of Duty: Mobile. I přesto mi telefon vydrží od rána do večera naprosto bez problémů a ještě mu zbyde kolem 20-30 %, při šetrnějším používání si pak troufám říct, že vydržíte skoro dva dny.



Honor Play 4 oficiálně: čtyři fotoaparáty, dobrý výkon i příjemná cena čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Uživatelské prostředí One UI 2.1

Systémem telefonu Samsung Galaxy Z Flip je Android 10 s nadstavbou One UI 2.1, který je totožný jako například v telefonech Galaxy S20. Vypíchnul bych velmi pohodlnou možnost mít zobrazeny dvě okna nad sebou, ovšem to je zásluha spíše displeje. K dispozici jsou samozřejmě červnové bezpečnostní záplaty. Samsungové prostředí mi vyhovuje a je přehledné. Ikonky mají sice křiklavější barvy a stále se zde nachází otravná Bixby, ovšem na to jsme si za ty roky všichni zvykli.

Fotoaparát nezklame ani nepřekvapí

Co se týče fotoaparátů, zde mám trochu smíšené pocity. Možná je to ale tím, že mi nevyhovuje nastavení fotoaparátů u Samsung telefonů. Fotky jsou na můj vkus příliš kontrastní, ovšem ti co jsou na fotky z jihokorejských telefonů zvyklí zde naleznou to, co hledají. Na zadní straně Samsung Galaxy Z Flip nalezneme duální fotoaparát, přičemž oba dva snímače disponují rozlišením 12 megapixelů. Musím naopak pochválit detailnost, dobré vyvážení bílé a kvalitní video.