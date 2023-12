Samsung aktualizoval desítky telefonů na Android 14 s One UI 6

Nyní update míří i do starších ohebných telefonů

V tuto chvíli je však k dostání pouze v USA

Do dnešního dne Samsung aktualizoval na One UI 6 s Androidem 14 desítky různých telefonů. Jihokorejská firma však dál šlape na plyn, nechce nic podcenit a aktualizuje na nový systém další čtveřici telefonů. Konkrétně hovoříme o ohebných mobilech, které má možná velká spousta z vás v kapse.

Konkrétně se bavíme o modelech Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip3. Samsung si tedy vzpomněl i na uživatele starších ohebných telefonů a konečně nám na ně přinesl nový operační systém. V tuto chvíli se aktualizace šíří postupně a pouze v USA, na redakčním Z Foldu4 nebyl update v době psaní textu k dispozici.

Označení aktualizací:

Galaxy Z Fold 4 – F936USQU3EWL1

– F936USQU3EWL1 Galaxy Z Flip 4 – F721USQU3EWL1

– F721USQU3EWL1 Galaxy Z Fold 3 – F926USQU4HWL1

– F926USQU4HWL1 Galaxy Z Flip 3 – F711USQU5HWL1C

Nemělo by to ale trvat příliš dlouho, jihokorejské firmě trvá zpravidla jen pár dní, než aktualizaci rozšíří na další kontinenty. Každopádně pokud jeden z těchto mobilů máte, zkuste pro jistotu v Nastavení > Aktualizace softwaru zkontrolovat zda vám nedorazila. Pokud ano, dejte nám prosím vědět do komentářů.

Máte už Android 14 ve svém telefonu?

