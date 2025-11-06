Samsung Galaxy XR zamíří i do Evropy! Koupíme si ho i v Česku? Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy XR se v roce 2026 rozšíří do Německa, Francie, Kanady a Velké Británie Headset byl představen v říjnu 2025, zatím je dostupný pouze v USA a Jižní Koreji Konkrétní termín není znám, ale pro Česko to může znamenat naději na dostupnost Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Samsung Galaxy XR, první headset postavený na platformě Android XR, se v příštím roce dostane i mimo USA a Jižní Koreu. Podle nových informací se zařízení v průběhu roku 2026 objeví v Německu, Francii, Kanadě a Velké Británii. Konkrétní datum však zatím nikdo neví. Jde o postupné rozšiřování dostupnosti, které Samsung dlouhodobě plánuje. A pro nás v Česku? Situace je nejednoznačná, ale nějaká šance tu je. Galaxy XR: polovina ceny Vision Pro, ale stále problematický segment Android XR a Gemini Co to znamená pro Česko? Má to vůbec smysl? Galaxy XR: polovina ceny Vision Pro, ale stále problematický segment Samsung představil Galaxy XR v říjnu 2025 s cenou 1 800 dolarů (zhruba 37 500 Kč bez daně). To je přibližně polovina toho, co si účtuje Apple za Vision Pro. Na papíře jde o logickou volbu pro ty, kdo chtějí okusit smíšenou realitu bez prodeje ledviny. V praxi je však situace komplikovanější. Headset nabízí micro-OLED displeje s rozlišením 3 552 × 3 840 pixelů na oko, celkem tedy 27 megapixelů – což je o 4 miliony více než u Vision Pro. Zorné pole dosahuje 109° horizontálně a 100° vertikálně, obnovovací frekvence je 72 Hz (lze přepnout na 60 nebo 90 Hz). Uvnitř pracuje Snapdragon XR2+ Gen 2, 16 GB RAM a 256GB úložiště. Headset váží 545 gramů bez externího bateriového packu (který přidává dalších 302 gramů). Baterie vydrží jen 2 hodiny běžného používání, při sledování videa pak 2,5 hodiny. To je problém, který sdílí i Vision Pro – pro dlouhodobější práci nebo zábavu prostě musíte být připojeni ke zdroji. Android XR a Gemini Android XR je nová platforma postavená od základu s důrazem na multimodální AI. Google do ní integroval své Gemini na systémové úrovni, takže asistent vidí, co vidíte vy, slyší, co slyšíte, a reaguje podle kontextu. V teorii to zní skvěle. V praxi? Samsung na prezentaci ukazoval, jak pomocí headsetu najít nejlepší pizzerii v okolí – skrz Gemini a 3D Google Mapy. Jenže problém je v tom, že nikdo normální si na tohle nenasadí headset. Vezměte telefon, zadejte dotaz, máte výsledek za pár vteřin. Proč byste si kvůli pizze tahali na hlavu půl kila elektroniky? Mnohem zajímavější je automatická spatializace 2D videí. Android XR umí jakékoliv video z YouTube nebo jiné služby převést do 3D formátu s hloubkou. Samsung také přidal možnost sledovat až čtyři sportovní přenosy současně v prostorové multi-view sekci YouTube. Co to znamená pro Česko? Samsung zatím oficiálně nepotvrdil dostupnost Galaxy XR v Česku. Fakt, že headset míří do Německa, je však dobrá zpráva. Německý trh často slouží jako vstupní brána pro střední Evropu – pokud se produkt prodává tam, má šanci dorazit i k nám. Na druhou stranu, Samsung má v Česku historicky opatrnější přístup k novým kategoriím produktů, neprodává u nás například ani své notebooky. U headsetu za téměř 40 tisíc korun v segmentu, který ještě nemá jasně definovanou cílovou skupinu, je pravděpodobné, že Samsung bude čekat na výsledky z větších trhů. Realistický odhad? Pokud se Galaxy XR bude v Německu, Francii a UK prodávat dobře (což je velké „pokud“), mohli bychom se ho v Česku dočkat koncem roku 2026 nebo začátkem 2027. A to za předpokladu, že Samsung vůbec uvidí potenciál v našem trhu. Pravděpodobnější je však scénář, kdy si early adopteři headset objednají z Německa. Má to vůbec smysl? Galaxy XR není špatný headset. Hardware je solidní, displeje jsou ostré, software má potenciál. Problém je v tom, že nikomu se zatím nepodařilo přesvědčit masy, že smíšená realita je něco, co potřebují. Apple to nezvládl ani se svým prémiově zpracovaným Vision Pro, Samsung to s levnější variantou asi také nepřekoná. Zajímavější využití se rysuje v korporátní sféře – virtuální tréninky, simulace, vzdálená spolupráce. Tam má Galaxy XR větší šanci uspět než jako spotřebitelský produkt pro běžné uživatele. Pokud jste early adopter, který miluje nové technologie a rád experimentuje, Galaxy XR může být zajímavá hračka. Pokud hledáte zařízení, které vám změní způsob práce nebo zábavy, čekejte raději na AI brýle nebo další generaci. Právě brýle – nikoliv těžké headsety – jsou dle mého názoru budoucnost, na kterou lidé čekají. Koupili byste si Samsung Galaxy XR, kdyby se prodával v Česku? 