Samsung Galaxy Watch možná čeká největší změna za poslední roky. Podívejte se, jak mohou vypadat

Už nějakou dobu se šeptá o příchodu nové generace chytrých hodinek od Samsungu, ale až dosud jsme neměli mnoho informací o tom, jak budou vlastně vypadat. Nyní se na světlo světa dostaly podrobnosti, které naznačují, že Samsung Galaxy Watch8 se dočkají pravděpodobně největší designové změny za dlouhou dobu. Místo tradičního kulatého těla by totiž mohly nabídnout hranatější tvar podobný modelu Galaxy Watch Ultra.

Konec kulatým hodinkám od Samsungu?

Na základě uniklého firmwaru One UI 8 Watch se zdá, že Samsung připravuje poměrně drastickou změnu svého dosavadního designového jazyka. Standardní model Galaxy Watch8 i hodinky Galaxy Watch8 Classic by mohly přijít v takzvaném „squircle“ těle – tedy ve tvaru, který kombinuje čtverec a kruh. Prozradily to uniklé animace, o čemž informoval server Android Authority. Displej však zůstane kulatý, podobně jako u loňského modelu Galaxy Watch Ultra.

Podle dostupných informací se chystají standardní Galaxy Watch8 ve dvou velikostech, zatímco model Classic by mohl být dostupný pouze v jedné velikosti. To by představovalo změnu oproti předchozím generacím, kde byly k dispozici obě varianty ve dvou velikostech. Zatím jsme ale od debutu poměrně vzdáleni, takže nelze s jistotou říct, že druhá velikost Classic nedorazí.

Výsady modelu Ultra možná míří i do Classic verze

Zajímavé je, že Galaxy Watch8 Classic by mohly převzít některé prvky z loňského prémiového modelu Ultra. Konkrétně by měly dostat takzvaný Quick Button, což je dodatečné fyzické tlačítko pro rychlý přístup k funkcím. Na rozdíl od Galaxy Watch Ultra však zřejmě nebude zvýrazněno oranžovou barvou.

Dalším vylepšením, které si Galaxy Watch8 Classic pravděpodobně vypůjčí od svého prémiového sourozence, je podpora rozšířených vibračních vzorů. Ty by měly zajistit silnější a lépe rozpoznatelné vibrace, které uživatelé velmi ocenili u modelu Ultra. Z uniklých materiálů však zatím není jasné, zda Classic verze zachová otočnou lunetu, která je pro tuto řadu typická.

Kromě designových změn se objevily i informace o softwaru, které jsme detailněji popsali v samostatném článku. One UI 8 Watch by měl přinést řadu nových funkcí, včetně ochrany baterie, jež omezí nabíjení na určité procento, dále aplikaci Zkratky, náhodně se měnící ciferníky a také podporu pro funkci Now Bar, která se původně objevila v systému One UI 7 pro chytré telefony.

Kdy se dočkáme představení?

Samsung pravděpodobně představí nové hodinky Galaxy Watch8 společně se skládacími telefony Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7 někdy v průběhu léta. Přesné datum uvedení na trh ale zatím není známé. Stejně tak nevíme, kolik budou nové hodinky stát, ale vzhledem k předchozím generacím lze očekávat podobnou cenovou hladinu.

Co říkáte na možnou změnu designu hodinek Samsung Galaxy Watch8?

Zdroj: Android Authority