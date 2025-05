Samsung přinese na hodinky funkci, kterou známe z telefonů. Now Bar nabídne rychlý přístup k mapám i sportovním výsledkům

Jak jsme vás informovali před několika dny, Samsung zřejmě přeskočí aktualizaci One UI 7 Watch a namísto toho nabídne rovnou osmou verzi, aby sjednotil označení svých operačních systémů napříč ekosystémem. Jihokorejský gigant se navíc chystá přenést jednu z hlavních novinek mobilního One UI 7 také na zápěstí. Řeč je konkrétně o funkci Now Bar, která nabízí rychlý přístup k aktuálním informacím bez nutnosti opustit aktuální obrazovku.

Zmenšený Now Bar na ciferníku hodinek

Informace o této chystané funkci pocházejí z analýzy verze systémové aplikace SecClockWorkSysUI (konkrétně verze 4.0.57). V jejím kódu se nachází množství řetězců a odkazů na Now Bar upravený pro hodinky Galaxy Watch. Samsung pravděpodobně chystá nasazení této funkce v rámci připravovaného One UI 8 Watch, který by měl přinést výraznější vizuální a funkční novinky.

Now Bar na telefonech Samsung funguje jako jakýsi informační panel, který se zobrazuje v dolní části obrazovky a nabízí kontextové informace v reálném čase. Na hodinkách bude koncept podobný, ale samozřejmě upravený pro menší displej. Uživatelé budou mít k dispozici hned několik možností přizpůsobení:

Zobrazení (pouze) ikony pro minimalistický vzhled

Zobrazení ikony společně s textem, když je displej aktivní

Otevření Now Baru pomocí gesta dvojitého poklepání prsty

Nalezené řetězce kódu naznačují, že Now Bar na hodinkách bude fungovat jako widgetový systém, který bude zobrazovat relevantní informace přímo na ciferníku bez nutnosti přejít do jiné aplikace. V podstatě půjde o rozšíření funkcí ciferníku o další vrstvu kontextových dat.

Jaké informace se v Now Baru zobrazí?

Z nalezených fragmentů kódu je zřejmé, že Now Bar na Galaxy Watch nabídne podobné typy informací jako jeho protějšek v telefonech. Konkrétně půjde o:

Kontextová doporučení a tipy

Informace z map (pravděpodobně navigační pokyny)

Ovládání médií (přehrávání hudby, podcastů apod.)

Now Brief – shrnutí nejdůležitějších informací

Tipy na použití samotného Now Baru

Sportovní výsledky

Je pravděpodobné, že Samsung do této funkce před vydáním přidá i další kategorie informací. Nabízí se například zobrazení zdravotních metrik, aktuálních fitness statistik nebo připomínek cvičení – tedy dat, která jsou pro chytré hodinky specifická a dávají v kontextu wearables větší smysl než na telefonu.

Ovládání gestem dvojitého poklepání

Zajímavou součástí implementace je způsob ovládání, kde se nechala společnost inspirovat Applem a jeho hodinkami. V kódu se objevují zmínky o gestu dvojitého poklepání (double pinch), které bude sloužit k otevření Now Baru na ciferníku hodinek. Navíc zde existuje i tzv. „sekundární akce“, která by měla umožnit procházení notifikací nebo dlaždic, když Now Bar zrovna nemá žádný obsah k zobrazení.

Kdy se dočkáme One UI 8 Watch?

Samsung obvykle představuje nové verze svého hodinkového systému společně s novými modely Galaxy Watch, které jsou tradičně odhalovány během letních Unpacked událostí. Letos bychom se tedy mohli dočkat Galaxy Watch 8 společně s One UI 8 Watch někdy v červenci nebo srpnu.

Oceníte Now Bar u hodinek Galaxy Watch?

Zdroj: Android Authority