Majitelé Samsungu jsou naštvaní! Baterie po aktualizaci na One UI 7 mizí před očima, víme proč

Majitelé předloňské vlajkové řady Galaxy S23 se v posledních dnech potýkají s nepříjemným problémem. Po aktualizaci na One UI 7 postavené na Androidu 15 zaznamenávají výrazně rychlejší vybíjení baterie. Diskusní fóra na Redditu i oficiálních stránkách Samsungu jsou plná stížností nespokojených uživatelů, kteří musí své telefony nabíjet i několikrát denně.

Přeučení systému po velké aktualizaci

Řada uživatelů si stěžuje na dramatický propad výdrže. „Musím nabíjet telefon i několikrát denně, přestože ho používám jen na prohlížení Redditu a sledování YouTube,“ píše jeden z majitelů Galaxy S23 na fóru. Podobné zkušenosti sdílí také někteří vlastníci modelů S24 Ultra a Galaxy Z Fold 6. Zajímavé však je, že zdaleka nejde o plošný problém – mnozí uživatelé naopak hlásí, že po aktualizaci se výdrž jejich zařízení nezměnila, nebo se dokonce mírně zlepšila.

O co tedy vlastně jde? Vysvětlení je poměrně jednoduché. Při velké systémové aktualizaci, jakou One UI 7 bezesporu je, dochází k resetování systému optimalizace baterie. Tento systém se za běžných okolností učí vaše uživatelské návyky – jaké aplikace používáte, jak dlouho máte zapnutou obrazovku nebo v jakých časech telefon nejčastěji nabíjíte. Na základě těchto dat pak optimalizuje výkon a spotřebu energie.

Když se však do zařízení nahraje nová verze systému, všechna tato naučená data se vymažou a optimalizace začíná prakticky od nuly. V prvních dnech po aktualizaci tak systém funguje bez personalizovaných optimalizací pro konkrétního uživatele, což může vést k vyšší spotřebě energie a rychlejšímu vybíjení baterie.

Řešení? Jednoduše počkat

Dobrou zprávou je, že zvýšená spotřeba energie by měla být jen dočasným problémem. Podle expertů i zástupců Samsungu by se výdrž baterie měla vrátit do normálu během jednoho až dvou týdnů, jakmile se systém opět naučí vaše návyky.

Máte také zkušenost se zhoršenou výdrží baterie po aktualizaci na One UI 7? Dejte nám vědět v komunitě, jak dlouho trvalo, než se systém adaptoval zpět na vaše návyky.

Potýkáte se s problémy s baterií po aktualizaci na One UI 7?

Zdroj: Reddit, SamMobile