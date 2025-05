Proč Samsung přeskočí celou generaci systému pro Galaxy Watch? Odpověď vás nepřekvapí

Samsung v tichosti mění strategii aktualizací pro své chytré hodinky. Zatímco jsme všichni očekávali standardní postup a příchod One UI 7 Watch po nedávném uvedení One UI 7 pro telefony, jihokorejská společnost se rozhodla pro relativně překvapivý, ale celkem logický krok. Ve snaze sjednotit číslování svých systémů zcela přeskočí One UI 7 Watch a rovnou nabídne One UI 8 Watch. Jde přitom o bezprecedentní rozhodnutí – nikdy dříve Samsung nevynechal celou číselnou verzi softwarové nadstavby pro své hodinky.

Červencové překvapení pro Galaxy Watch

Informace přinesla hned dvojice zdrojů – insider IposDev na sociální síti X a redakce portálu SamMobile. Podle dostupných zpráv je hlavním důvodem celé operace zrychlený harmonogram vývoje One UI 8. Beta verze této nadstavby, postavené na Androidu 16, má údajně vstoupit do testování už příští měsíc. Finální verze pak dorazí na vlajkové modely řady Galaxy v srpnu nebo září.

BREAKING! Possibly One Ui Watch will jump from 6 to 8, skipping 6.5 and 7. They've doing it in order to sync versioning with phone oneui: pic.twitter.com/vbBd9NtvJO — IposDev (@DevOfIpos) May 5, 2025

Synchronizace číslování dává smysl i z jiného důvodu – One UI 8 Watch má být pravděpodobně součástí výbavy připravovaných Galaxy Watch 8. Těch bychom se měli dočkat v červenci, tedy souběžně s plánovaným startem testování nové verze systému pro telefony. Samsung již dříve naznačil, že chystané hodinky přinesou inovativní design a pokročilé zdravotní funkce. Softwarová výbava s odpovídajícím číselným označením by tak dotvořila kompletní balíček novinek.

Verze Wear OS zůstává otazníkem

Zatímco o přeskočení verze One UI 7 Watch panuje mezi informátory shoda, stále zůstává nezodpovězená zásadní otázka – na které verzi Wear OS bude nová nadstavba postavena? Současný One UI 6 Watch běží na základech Wear OS 5, logickým předpokladem by tedy bylo, že nástupce využije buď Wear OS 5.1 (odvozený od Androidu 15), nebo rovnou Wear OS 6 (který by měl vycházet z Androidu 16).

Pokud Samsung zvolí druhou možnost, půjde o dramatickou změnu. Uživatelé by se místo postupného vylepšování dočkali rovnou přechodu na zcela novou generaci Wear OS. To by mohlo přinést více novinek najednou, ale zároveň i potenciální riziko počátečních chyb či nedoladěnosti, které často doprovázejí přelomové aktualizace, zvlášť pak u amerického operačního systému určenému pro wearables.

Jak se těšíte na novou verzi One UI Watch?

Zdroj: SamMobile, IposDev