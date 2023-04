Super! Do hodinek Galaxy Watch6 se vrátí populární prvek

Samsung chystá velký návrat otočné lunety

Ta má být součástí Pro verze hodinek Galaxy Watch6

Kromě ní dostaneme i o něco větší displej

Společnost Samsung se loni odchýlila od klasické otočné lunety k té digitální, ale vypadá to, že si svůj krok rozmyslela a u modelu Galaxy Watch6 Pro má být opět fyzická.

S touto informací přišel leaker Ice Universe. Samsung prý přehodnotil své plány a opět vrátí oblíbenou otočnou lunetu, kterou dodnes lidé milují u Galaxy Watch4 Classic. Hromada recenzí novější Galaxy Watch5 Pro kritizovala právě kvůli absenci tohoto populárního prvku. Mimochodem kromě Ice Universe s touto zprávou přišlo dalších několik na sobě nezávislých leakerů.

Kromě otočné lunety by měly mít hodinky o něco tenčí rámečky, takže se do těla vejde zase větší displej, hovoří se také o větší baterii, která by mohla společně s novou verzí Wear OS vytvořit opět o něco lepší výdrž, která není ani u Galaxy Watch5 Pro špatná. V naší recenzi zmiňujeme, že jsme se pravidelně dostávali na téměř tři dny, což je na hodinky s operačním systémem od Googlu velice solidní hodnota.

Jak se těšíte na fyzickou lunetu u Galaxy Watch6 Pro?

Zdroj: GSMArena