Jaké novinky nabízí One UI 4.5 Watch beta pro Galaxy Watch4?

Není to tak dávno, co společnost Samsung představila možnost veřejného beta testování systému One UI Watch. Uživatelé, kteří se do programu přihlásili, si mohou už nyní stáhnout do hodinek Galaxy Watch4 a Galaxy Watch4 Classic novou betu nadstavby One UI Watch 4.5, která je založena na operačním systému Wear OS 3.5. Dosavadní verze byla postavena okolo Wear OS 3.2. Nutno však podotknout, že je zatím testování omezeno na USA a Jižní Koreu.

One UI 4.5 Watch přináší hned několik zajímavých vychytávek a nových ciferníků. Vylepšena byla také vestavěná Samsung klávesnice. Nově můžete na hodinky psát rukou písmena a klávesnice je převede na text. Za zmínku stojí také nové budíky a rozhraní umí nyní pracovat se dvěma SIM kartami.

Nové ciferníky v One UI 4.5 Watch

V tuto chvíli není jasné, kdy se One UI 4.5 Watch dostane ve stabilní verzi ke všem uživatelům. Dá se ale čekat, že testování bude probíhat minimálně několik týdnů.

Jak se vám líbí nové One UI 4.5 Watch?

