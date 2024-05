Samsung Galaxy Watch se možná brzy zlepší, Wear OS 5 je patrně za dveřmi

Majitelé chytrých hodinek od Samsungu si zřejmě budou moct zkusit Wear OS 5 již brzy

Galaxy Watch by díky němu mohly působit svižněji a možná se jim i prodlouží výdrž

S novým systémem od Googlu dorazí také nadstavba One UI 6 Watch

Během vývojářské konference I/O se Google pochlubil nejen působivými inovacemi na poli umělé inteligence, ale také konečně ohlásil novou verzi operačního systému Wear OS, jež by konečně mohla vylepšit hlavní neduhy. Už brzy by se mohla dostat k prvním spotřebitelům, a to konkrétně těm, kteří disponují chytrými hodinkami od Samsungu.

Samsung už na oficiálním fóru stihnul vytvořit kanál pro beta verzi rozhraní One UI 6 Watch (upozornil na to uživatel platformy X @theordysm), jež má být postaveno právě na nedávno ohlášeném Wear OS 5. Ten je momentálně k dispozici pouze v rámci vývojářského preview, ale brzy jej evidentně budou moct otestovat i běžní uživatelé.

Nové verze systému Wear OS se na chytré hodinky od Samsungu paradoxně dostávají ještě dřív, než je Google zpřístupní na svých vlastních Pixel Watch. Majitelé přístrojů od jiných značek si pravděpodobně počkají ještě několik měsíců.

Wear OS 5 má skvělé ambice. Z detailů zveřejněných vývojáři vyplývá, že systém spotřebovává o 20 % méně energie než jeho předchůdce, a současně by měl zajistit plynulejší a responzivnější chod jednotlivých aplikací. Podaří-li se Googlu dodržet slovo, celkový požitek z chytrých hodinek se dost možná posune na úplně jinou úroveň.

Stáhnete si betu Wear OS 5 na své Samsung Galaxy Watch?

Zdroje: X, 9to5Google