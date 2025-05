Samsung Galaxy Watch Ultra pořád zlevňují. Už nestojí ani půlku toho, co při uvedení

Loni v létě Samsung představil prémiové hodinky Galaxy Watch Ultra, s nimiž po vzoru Apple Watch Ultra cílí na nejnáročnější sortu uživatelů. Od svého uvedení se nicméně cenou přiblížily běžně se tvářícím modelům typu OnePlus Watch 3. Momentálně se v Česku dají pořídit za méně než půlku původní částky, přičemž se očekává, že budou nadále zlevňovat.

Ultra prémiové hodinky nestojí ani 50 % původní ceny

Samsung Galaxy Watch Ultra do Česka přišly v červenci s doporučenou cenou 17 499 Kč. Podle srovnávače Heureka se nicméně na našem trhu dají pořídit od 8 587 Kč, přičemž hranici 8 700 Kč, která odpovídá přibližně 50 % původní částky, hodinky nepřekračují v celkem různých čtyřech e-shopech. Z grafu je patrné, že cena jde postupně dolů a podobný vývoj se tak dá očekávat i v následujících týdnech a měsících.

Extrémní odolnost pro náročné podmínky

Samsung Galaxy Watch Ultra překonávají veškeré dosavadní standardy odolnosti. Hodinky jsou vyrobeny z titanu používaného v letectví a chrání je safírové sklo. Splňují vojenský standard MIL-STD-810H a certifikaci IP68, takže vydrží ponor až do 100 metrů. Co dále fascinuje, je jejich schopnost fungovat v teplotách od -20 °C do +55 °C a v nadmořské výšce až 9 000 metrů.

Revoluce v měření zdravotních funkcí

Srdcem hodinek je nový BioActive senzor, který dokáže přesně monitorovat životní funkce i během intenzivního pohybu. Během testování jsme byli překvapeni, jak spolehlivě hodinky měří srdeční tep i pod vodou. Mezi další zdravotní funkce patří měření EKG, krevního tlaku a složení těla pomocí bioimpedanční analýzy. Přináší také funkci Energy skóre, které pomocí umělé inteligence vyhodnocuje váš celkový stav. Hodinky podporují přes 90 sportovních režimů včetně triatlonu.

Nejpřesnější GPS a bezpečnostní prvky

Samsung vybavil Ultra model dvoufrekvenční GPS s podporou pásem L1 a L5 pro přesné určení polohy. Navigace podporuje import GPX souborů a funkci Navigovat zpět. Mezi nejzajímavější bezpečnostní funkce patří integrovaná siréna s hlasitostí 86 decibelů, která je slyšet až do vzdálenosti 180 metrů. Hodinky také disponují detekcí pádu a automatickým voláním pomoci.

Výkon nové generace

Pod kapotou tiká nejnovější 3nm procesor Exynos W1000 s 2 GB RAM a 32 GB úložištěm. Baterie s kapacitou 590 mAh v běžném provozu vydrží pohodlně dva dny, v úsporném režimu až 100 hodin. 1,5palcový Super AMOLED displej nabízí rozlišení 480 x 480 pixelů a jas až 3 000 nitů ve špičce.

Cena: od 8 587 Kč

Líbí se vám Samsung Galaxy Watch Ultra za tuto cenu?