Hodinky Galaxy Watch 7 Ultra nabídnou odolnost proti slané vodě

Kromě toho mají krytí IP68, MIL-STD-810 a vodotěsnost do 100 metrů (10 ATM)

Cena hodinek přes 17 000 Kč vyžaduje pečlivé zvážení nákupu

Podle nejnovějších informací nabídnou očekávané Galaxy Watch 7 Ultra kromě nového vzhledu a hodně vysoké ceny i vlastnost, kterou hned tak někde nenajdete. Kromě nejvyššího krytí IP68 a MIL-STD-810 se mají pyšnit i vodotěsností do 100 metrů (10 ATM), ale co je opravdu unikátní, nabídnou odolnost proti slané vodě!

Zatím u všech hodinek od Samsungu byla douška, že se nemají používat v mořské vodě a po kontaktu se slanou vodou se mají co nejrychleji opláchnout vodou sladkou. Neměli jsme možnost vidět manuál k Galaxy Watch 7 Ultra, ale podle informací, které se k nám dostaly z důvěryhodných zdrojů, mají mít tyto hodinky oficiální odolnost proti slané vodě. To by znamenalo, že v případě, že se po koupání v moři pokazí, měli byste uspět s reklamací.

Zatím jsme hodinky neviděli naživo, ale podle dostupných informací vypadají jako všechno, jen je galantní doplněk. Toto by ale spolu s zatím nejvyšší kapacitou baterie 590 mAh mohl být rozhodující kamínek na váze argumentů pro a proti koupi. Přece jen očekávaná cena přes 17 000 Kč není nejmenší a nákup takto drahého zařízení si potenciální kupující nejspíš budou chtít dobře zdůvodnit.

Koupete se s hodinkami v moři?

Zdroj: vlastní