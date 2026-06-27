Galaxy Watch Ultra 2 se vystavují na oficiálních snímcích! Nabídnou (nejen) tenčí rámečky Hlavní stránka Zprávičky Leaker Evan Blass zveřejnil novou sadu oficiálně vyhlížejících renderů Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Vzhled zůstává v podstatě beze změny — k vidění jsou jen tenčí rámečky a nové značení na lunetě Pouzdro o velikosti 47 mm, safírové sklo, LTE i odolnost 10 ATM potvrzují dřívější úniky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 O baterii nové generace prémiových hodinek od Samsungu už jsme psali — a byla to dobrá zpráva. Teď k číslům přibyly i obrázky. O nejnovější várku renderů se postaral matador úniků Evan Blass, který se kvůli nim nechal vytáhnout zpět z avizovaného důchodu. Otázka je, jestli stálo za to vstávat. Najdi deset rozdílů. Nebo radši dva To podstatné je schované uvnitř Najdi deset rozdílů. Nebo radši dva Kdo čekal odvážnější vzhled, může být zklamán. Galaxy Watch Ultra 2 vypadají téměř totožně jako jejich předchůdce. Při bedlivém porovnání se dají najít dvě odchylky — o něco užší rámečky kolem displeje a přepracované značky na otočné lunetě. Tím výčet vizuálních novinek v podstatě končí. Zadní strana zařízení pak potvrzuje, co se proslýchalo už dřív. Samsung zůstává u jediné velikosti pouzdra 47 mm, displej kryje odolné safírové sklo a nechybí ani LTE, polohování přes GPS a vodotěsnost 10 ATM. Konzervativní přístup, který u řady Ultra nikoho nepřekvapí. To podstatné je schované uvnitř Že hodinky nezískají body za vzhled, ještě neznamená, že nemají co nabídnout. Hlavní lákadlo totiž zůstává ukryté pod krytem — a tím je výrazně větší baterie. Spekuluje se o článku kolem 800 mAh, což by mělo posunout výdrž za hranici tří dnů. Premiéra se chystá už příští měsíc. Galaxy Watch Ultra 2 mají dorazit po boku obyčejné řady Galaxy Watch9, chytrých brýlí Galaxy Glasses a skládaček Fold8 a Flip8. Než ale dojde na oficiální odhalení, berme všechny tyto údaje s rezervou — pořád jde jen o úniky, byť ze zdroje, který si za léta vybudoval slušnou pověst. Vadí vám u hodinek opakující se design, nebo vám stačí, když odsloužíš svoje? Zdroj: GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky Samsung Samsung Galaxy Watch Ultra únik informací wearables Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025