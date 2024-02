Hodinky Samsung Galaxy Watch se naučí rozpoznat spánkovou apnoi

Poruchami spánku trpí až 10 % celkové populace

Do jihokorejských hodinek funkce zamíří ve třetím čtvrtletí letošního roku

Loni v říjnu se objevily první zprávy o tom, že se do hodinek Galaxy Watch dostane funkce pro rozpoznání spánkové apnoe, nyní jihokorejská firma získala povolení od amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), přičemž uvedení je naplánováno na třetí kvartál letošního roku (období mezi červencem a zářím). Bude integrována do aplikace Samsung Health Monitor, zatím ale bohužel není jasné, na kterých modelech se objeví. Minimálně poslední Galaxy Watch6 jsou ale téměř jisté, teoreticky by se mohla objevit i v předloňské řadě Galaxy Watch5.

Spánková apnoe představuje poměrně vážný zdravotní problém, který může mít dlouhodobé negativní důsledky na celkové zdraví. Charakterizuje ji přerušované dýchání během spánku, což vede k nízké kvalitě spánku a narušení spánkového cyklu. Důsledkem je pak únava během celého dne a sní související snížená kvalita života, zvyšuje se rovněž riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Abyste mohli funkci využívat, musí vám být více než 22 let, navíc musíte sledovat spánek minimálně 4 hodiny denně po dobu 10 dnů, až poté budou hodinky schopny vyhodnotit, zda máte nějaký problém. Funkce se údajně dostane i do Evropy a na ostatní kontinenty, přestože povolení získal Samsung zatím jen v USA.

Mimochodem – spánkovou apnoi můžete při troše snahy odhalit už nyní a bez specializované funkce. Stačí měřit okysličení krve, což umí dnes snad všechny chytré hodinky i náramky. Pokud budete mít pravidelně při spánku okysličení pod 90 %, je na čase začít problém řešit.

Oceníte rozpoznání apnoe u Galaxy Watch?

Zdroj: GSMArena