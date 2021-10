Konečně dost šťávy pro Galaxy Watch? S tímto patentem snad

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch rozhodně patří k tomu nejlepšímu, co tento segment nositelné elektroniky v dnešní době nabízí. Super funkce, parádní design, nově třeba i otevřenější systém WearOS. Společnou negativní vlastností těchto korejských hodinek je ale dost průměrná výdrž, která například i majitele nejnovějších Galaxy Watch4 nutí nabíjet minimálně jednou za dva dny. Jak se to dá efektivně řešit, když tělo hodinek není úplně vhodné zvětšovat a funkce postupně vyžadují stále více energie?

Jak ukazuje nový patent zaregistrovaný firmou Samsung, řešením by mohly být solární články umístěné v řemínku. Ve světě hodinek to není úplně originální nápad, ale u řady Galaxy by šlo samozřejmě o revoluční posun. Podle dokumentů, které byly zaregistrovány letos v září u amerického USPTO, by byly malé solární panely umístěny v řemínku poblíž obou stran těla hodinek. To by mělo teoreticky zajišťovat příjem dostatku paprsků při jakémkoli druhu nošení. Dočkáme se této technologie už u Galaxy Watch5? Uvidíme.

Co říkáte na současnou výdrž Galaxy Watch?

Zdroj: LetsGoDigital