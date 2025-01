Samsung (po)odhalil tajemství! Chytré hodinky či prsten změří cukr bez jediného píchnutí

Reklama

Představte si chytré hodinky, které dokážou změřit hladinu cukru v krvi bez jediného píchnutí. Přesně o takový průlom se pokouší Samsung, který na svém Galaxy Tech Foru v kalifornském San Jose poodhalil závoj tajemství kolem této převratné technologie. Dr. Hon Pak, šéf divize digitálního zdraví, přitom neskrýval nadšení z dosavadního pokroku.

„Náš tým pracuje na optickém systému pro kontinuální sledování glukózy bez nutnosti invazivních zásahů,“ prozradil Dr. Pak s tím, že přesný termín uvedení zatím nepadl. „Pokud to zvládneme správně, bude to skutečný game changer,“ dodal sebevědomě.

Samsung Galaxy Ring

Z dostupných informací vyplývá, že Samsung vsadil na optické senzory, které by teoreticky mohly najít místo v budoucích generacích Galaxy Watch nebo chystaném prstenu Galaxy Ring.

Úspěšné zvládnutí této technologie by znamenalo revoluci nejen pro diabetiky, kteří se dnes musí spoléhat na nepříjemné vpichy nebo implantované senzory. Neinvazivní monitoring by otevřel dveře i běžným uživatelům – mohli by například sledovat, jak jejich tělo reaguje na různé potraviny.

Samsung Galaxy Watch Ultra

V závodě o tento „svatý grál“ měření zdravotních parametrů přitom Samsung není sám. Apple už delší dobu naznačuje práci na podobné technologii, byť vždy s důrazem na to, aby fungovala co nejlépe. Kdo nakonec prorazí jako první? To ukážou následující měsíce. Jisté však je, že se éra bezbolestného měření glukózy pomalu blíží.

Ocenili byste měření glukózy přímo v hodinkách?

Zdroj: AndroidHeadlines