Uniklo další info ke Galaxy Watch 3. Známe parametry displejů a baterií

V posledních dnech se hodně mluví a píše o další generaci hodinek Galaxy Watch od Samsungu. Z certifikací a jiných úniků už o těchto chytrých hodinkách víme několik věcí. Například to, že se po “pauze” s Galaxy Watch Active vrátí fyzická otočná luneta. Známe také velikost ciferníků a několik základních funkcí v čele s LTE, GPS nebo měření tepu. A co se objevilo nového? Samsung Galaxy Watch 3 budou podle dřívějších informací dostupné ve variantách s průměrem 41 a 45 milimetrů a teď už víme i to, jak na tom budou jejich displeje a baterie. O zobrazování by se měly starat 1,2 a 1,4 palce velké panely. Ty jsou tedy o jednu desetinu větší než u původních Galaxy Watch. Oproti nim mají mít nové hodinky ale i trochu menší tělo, takže se dá očekávat trochu užší luneta.

Proč Galaxy Watch 3? Podle dosavadních spekulací a dat z certifikačních protokolů se zdá, že Samsung nehodlá úplně dodržet číslování produktů. Na trhu má momentálně hodinky Galaxy Watch a také dva modely z řady Galaxy Watch Active. A právě řadu Active pravděpodobně hodlá brát jako druhou generaci. Letošní hodinky tak budou třetí generací.

Co se týká baterií, tak menší varianta má dostat kapacitu 247 mAh, větší pak 340 mAh, Jde o stejné hodnoty, jako mají Samsung hodinky z řady Active. Panuje trochu obava, zda to není málo, ale jestli firma do hodinek vpraví dostatečně efektivní procesor, nebude s výdrží problém. Čipsetu mají sekundovat 1GB operační paměť a 8GB úložiště. Kromě informací ohledně displeje a baterie v Samsung Galaxy Watch 3 máme k hodinkám i nové info k funkcím. Přítomná má být možnost pro měření krevního tlaku a také vytoužené EKG. U něj ale visí otazník, zda bude hned dostupné globálně. V předchozích hodinkách byl senzor aktivován teprve celkem nedávno a to ještě jen v Jižní Koreji. Nové Galaxy Watch 3 by se měly objevit v srpnu při představování telefonů Galaxy Note 20 a Fold 2.

Co říkáte na zvolenou kapacitu baterií?

