S novými hodinkami Galaxy Watch by se měla vrátit jedna oblíbená funkce

Nejsou to ani tři dny, co jsme vás informovali o pár novinkách k chystaným hodinkám Samsung. Díky dokumentům z FCC certifikace víme, že budou mít například několik druhů konektivity včetně LTE. Poslední zprávy pak hovoří o návratu jedné funkce, která byla naposledy přítomna v původních Galaxy Watch. I díky tomu lze téměř s jistotou říci, že letošní model ponese stejné jméno, pouze s dvojkou na konci. A o jakou funkci že to jde? Na hodinkách Samsung Galaxy Watch 2 by se měla objevit fyzická otočná luneta. Tedy tenký rámeček kolem displeje, kterým jdou ovládat některé funkce přístroje.

Jihokorejský Samsung doposud uvedl troje chytré hodinky. Fyzická luneta byla pouze u prvních Galaxy Watch, loňské modely Watch Active a Watch Active 2 pak měly jen digitální. Z toho důvodu je logické předpokládat, že další varianta s tímto pohyblivým rámečkem ponese jméno původních hodinek, tedy to bez přídomku Active. Informace o fyzické lunetě údajně pochází z prostředí uvnitř firmy. Vzhledem ke zmíněné FCC certifikaci a celkem intenzivnímu výskytu spekulací předpokládáme, že představení hodinek je velmi blízko.

Je pro vás otočná luneta na hodinkách důležitá?

Zdroj: sammobile