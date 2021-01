Testujeme zbrusu nový mobil Samsung Galaxy S21 Ultra. Zapojte se taky…

Samsung úspěšně absolvoval první letošní představovací akci Unpacked (tento rok již brzy v lednu) a světu se tak ukázaly nové vlajkové smartphony a další příslušenství. Co se týká mobilů, tak po roce znovu dorazily tři varianty – “klasická” S21, model S21 Plus a nejdražší a nejvybavenější silák S21 Ultra. Právě poslední jmenovaný telefon před pár hodinami dorazil do redakce Světa Androida a my už pomalu začínáme nasávat první dojmy pro recenzi. K testování Samsung Galaxy S21 Ultra se přitom můžete vzdáleně přidat i vy. V rámci formátu interaktivní recenze nám napište do komentářů, na co bychom se měli zaměřit nebo na co nezapomenout.

Připomeňme si základní specifikace Samsung Galaxy S21 Ultra

Android 11 / One UI 3.1

displej 6,8″ zahnutý AMOLED 2X s rozlišením 3200 x 1440 px (515 PPI) a frekvencí 120 Hz

AMOLED 2X s rozlišením (515 PPI) a frekvencí 120 Hz procesor Exynos 2100 (5G)

fotoaparáty 108mpx hlavní (f1.8, OIS, laserové ostření) 12mpx ultraširoký (f2.2, AF) 10mpx teleobjektiv 1 (f2.4, OIS, 3x optický zoom) 10mpx teleobjektiv 2 (f4.9, OIS, 10x optický zoom ) 40mpx přední (f2.2)

baterie o kapacitě 5000 mAh s podporou 25W nabíjení, 15W bezdrátového nabíjení a reverzního nabíjení

s podporou 25W nabíjení, 15W bezdrátového nabíjení a reverzního nabíjení UWB, NFC, IP68 odolnost, podpora bezdrátového DeX, podpora S Pen

rozměry 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, hmotnost 228 g

momentální barvy pro ČR černá a stříbrná

Paměťové varianty s cenami (Samsung e-shop)

12 / 128 GB za 33 499 Kč

12 / 256 GB za 34 999 Kč

16 / 512 GB za 37 999 Kč

Jaké tipy máte pro testování Samsung Galaxy S21 Ultra?