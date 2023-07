Už za pár dní startuje akce Samsung Unpacked

Uvidíme na ní několik novinek včetně tabletů Galaxy Tab S9

Nyní unikají oficiální evropské ceny

Další akce Samsung Unpacked je naplánována už na 26. července. Očekává se, že jihokorejský gigant představí telefony Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, hodinky Galaxy Watch 6 a pravděpodobně také tablety z řady Galaxy Tab S9. Nyní unikají oficiální evropské ceny, budou stejně jako minulý rok poměrně vysoké.

Za ten nejlevnější model, tedy základní Galaxy Tab S9 s 8 GB RAM a 128GB úložištěm bychom měli zaplatit 929 eur, tedy asi 22 000 korun. Verze s 256GB pamětí a 12 GB RAM pak vyjde na 1049 eur, což vychází na 25 000 korun. Větší Galaxy Tab S9+ ve verzi 12/256 GB vyjde na 1149 eur (27 400 korun), zatímco Tab S9 Ultra bude údajně stát 1369 eur, tedy nějakých 32 600 korun. Tam ale samozřejmě nekončíme. Všechny ceny totiž platí pro Wi-Fi verze. K dostání budou ale i ty s LTE, jejichž ceny zatím neznáme.

Co se týče specifikací, očekáváme, že Tab S9 Ultra bude mít 14,6palcový Dynamic AMOLED 2X WQXGA+ displej, až 16 GB RAM a 1TB úložiště, baterii s kapacitou 11 200 mAh a 45W nabíjením a tělo o rozměrech 326,4 x 208,6 x 5,5 mm.

Galaxy Tab S9+ bude mít 12,4palcový Dynamic AMOLED 2X WQXGA+ displej, až 12 GB RAM a 512GB úložiště, baterii s kapacitou 10 090 mAh a tělo o rozměrech 285,4 x 185,4 x 5,7 mm. Základní Tab S9 by měl mít 11palcový Dynamic AMOLED 2X WQXGA displej, až 12 GB RAM a 256GB úložiště, baterii s kapacitou 8 400 mAh a tělo o rozměrech 254,8 x 165,8 x 5,9 mm. Všechny tři tablety by se měly pyšnit čipsetem Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, čtveřicí reproduktorů a podporou pera S Pen. Hovoří se také o certifikaci IP68.

Co říkáte na ceny nadcházejících Samsung tabletů?

Zdroj: GSMArena