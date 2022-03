Mrkněte pod kapotu tabletu Galaxy Tab S8. Co nás překvapilo?

Samsung nám nedávno ukázal kromě své vlajkové řady Galaxy S22 také nové tablety Galaxy Tab S8. Před nějakým časem jsme vám přinesli recenzi na nejvyšší model, tedy Galaxy Tab S8 Ultra a nyní nám YouTuber PBKreviews dává možnost nahlédnout pod kapotu základního modelu.

Samsung Galaxy Tab S8 rozebrán

Jednou z největších zajímavostí celého videa je fakt, že jihokorejská firma použila u Wi-Fi verze (na videu) stejný slot na karty jako u modelů s podporou 5G sítí. Co se týče konstrukce, Samsung vsadil na standardní šrouby s křížovou drážkou. K našemu překvapení použila firma poměrně malé množství lepidla a jednodušší je také systém chlazení, což ale není u tabletů nic neobvyklého. Tím, že je zařízení větší se pasivně chladí mnohem lépe, než třeba telefony.

Samsung Galaxy Tab S8 Disassembly Teardown Repair Video Review

Na závěr si YouTuber trochu postěžoval na to, že by baterie mohla mít vytahovací proužky, aby šla snadněji vytáhnout a tablet ohodnotil na 5,5 bodů z 10, co se týče opravitelnosti.

Přemýšlíte o koupi některého z nových tabletů?

Zdroj: PBKreviews