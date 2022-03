Společnost Samsung neustále aktualizuje novější i starší zařízení na systém Android 12. Nyní se mohou začít radovat majitelé tabletů řady Galaxy Tab S6, které dostávají nejnovější Android s nadstavbou One UI 4.0.

Řada Galaxy Tab S6 dostává Android 12

Aktualizace je k dispozici jak na Galaxy Tab S6, tak i na levnější Galaxy Tab S6 Lite. Označuje se buď jako T865XXU5DVC3 nebo P615XXU4EVC5 s tím, že obsahuje únorové či březnové bezpečnostní záplaty. V tuto chvíli byl update spatřen ve Francii a Německu, což je jistě dobrá zpráva. U nás by se měl objevit během několika následujících dní. Sice jsme se nedočkali rovnou nejnovější nadstavby One UI 4.1, ale to lze jihokorejské firmě vzhledem k tomu, jak dobrou práci v posledních letech odvádí na poli aktualizací snadno odpustit.

Samsung Galaxy Tab S6 in 2022 – Still Worth It?

A je téměř jisté, že se jej dočkáme později. Pokud tedy tablet máte, mrkněte do Nastavení > Aktualizace softwaru. V případě, že ji máte k dispozici nám prosím dejte vědět do komentářů.

Zdroj: SamMobile