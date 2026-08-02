Samsung neuhlídal lokátor Galaxy SmartTag 3. Tušíme, jak bude vypadat Hlavní stránka Zprávičky V kódu aplikace One UI se našla ikona, která má patřit chystanému lokátoru Samsung Galaxy SmartTag 3 Sledovač dostal úplně nový tvar zaobleného čtverce ve stylu hodinek Galaxy Watch a tlačítko uprostřed Zmizel otvor na klíčenku, takže k připnutí na klíče bude podle všeho potřeba samostatné pouzdro Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.8.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Samsung zjevně pracuje na další generaci svého chytrého lokalizačního přívěsku. Podobu chystaného Galaxy SmartTag 3 prozradila ikona ukrytá v kódu systému One UI a naznačuje, že se od dosavadních pecek nápadně odliší. Jak má Samsung Galaxy SmartTag 3 vypadat Server SamMobile našel v kódu One UI ikonu, která podle něj ukazuje podobu příští generace. Samsung Galaxy SmartTag 3 má mít tvar zaobleného čtverce — takzvaný squircle, který kopíruje ikonky One UI i design chytrých hodinek Galaxy Watch. Proti oválné pecce dnešního SmartTagu 2 by šlo o zásadní obrat. Uprostřed čelní strany je na ikoně podle všeho vidět tlačítko. To u lokátorů obvykle slouží k rozeznění telefonu nebo ke spuštění nějaké automatizace — třeba zhasnutí světel jedním stiskem. Zmizí otvor na klíčenku? Nejvýraznější praktická změna se ale možná ukrývá jinde: na ikoně chybí otvor pro klíčenku, který má SmartTag 2 pevně zabudovaný. Samozřejmě je možné, že na pouhé ilustraci není, aby ji výrobce nečinil zbytečně komplikovanou, a ve skutečnosti ji nový lokátor nabídne. I tak ale může její absence naznačovat, že uživatelé, kteří si SmartTag 3 budou chtít připevnit na klíčenku, budou muset sáhnout po pouzdru. K čemu bude možný světelný prstenec? Ikona dost možná ukazuje také světelný prstenec (ten, který na obrázku výše svítí zeleně). Ani v tomto případě nelze jednoznačně říct, že jej ikona zobrazuje tak, jak bude vypadat ve skutečnosti, ale jde o variantu, s níž určitě lze pracovat. Prstenec by teoreticky mohl sloužit jako indikátor při párování se zařízením a také by mohl upozornit na slábnoucí baterii. Kdy se SmartTag 3 ukáže Podle webu SamMobile by se Samsung Galaxy SmartTag 3 mohl představit ještě letos, nejspíš po boku telefonu Galaxy S26 FE a tabletů Galaxy Tab S12. Jedno se ale nejspíš nezmění: lokátory Samsungu fungují výhradně s telefony a tablety Galaxy přes službu Samsung Find (dříve SmartThings Find). Majitelé iPhonů nebo „holého“ Androidu tak dost pravděpodobně budou mít smůlu i u třetí generace. Vyměnili byste osvědčenou placičku s poutkem za elegantnější čtvereček, ke kterému si musíte dokoupit pouzdro? Zdroje: SamMobile, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář lokátor One UI Samsung Smarttag únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025