Samsung neuhlídal lokátor Galaxy SmartTag 3. Tušíme, jak bude vypadat

  • V kódu aplikace One UI se našla ikona, která má patřit chystanému lokátoru Samsung Galaxy SmartTag 3
  • Sledovač dostal úplně nový tvar zaobleného čtverce ve stylu hodinek Galaxy Watch a tlačítko uprostřed
  • Zmizel otvor na klíčenku, takže k připnutí na klíče bude podle všeho potřeba samostatné pouzdro

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
2.8.2026 22:00
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samsung galaxy smarttag 2 cerna a bila
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Samsung zjevně pracuje na další generaci svého chytrého lokalizačního přívěsku. Podobu chystaného Galaxy SmartTag 3 prozradila ikona ukrytá v kódu systému One UI a naznačuje, že se od dosavadních pecek nápadně odliší.

Jak má Samsung Galaxy SmartTag 3 vypadat

Server SamMobile našel v kódu One UI ikonu, která podle něj ukazuje podobu příští generace. Samsung Galaxy SmartTag 3 má mít tvar zaobleného čtverce — takzvaný squircle, který kopíruje ikonky One UI i design chytrých hodinek Galaxy Watch. Proti oválné pecce dnešního SmartTagu 2 by šlo o zásadní obrat.

samsung galaxy smarttag 3 design sammobile

Uprostřed čelní strany je na ikoně podle všeho vidět tlačítko. To u lokátorů obvykle slouží k rozeznění telefonu nebo ke spuštění nějaké automatizace — třeba zhasnutí světel jedním stiskem.

Zmizí otvor na klíčenku?

Nejvýraznější praktická změna se ale možná ukrývá jinde: na ikoně chybí otvor pro klíčenku, který má SmartTag 2 pevně zabudovaný. Samozřejmě je možné, že na pouhé ilustraci není, aby ji výrobce nečinil zbytečně komplikovanou, a ve skutečnosti ji nový lokátor nabídne. I tak ale může její absence naznačovat, že uživatelé, kteří si SmartTag 3 budou chtít připevnit na klíčenku, budou muset sáhnout po pouzdru.

K čemu bude možný světelný prstenec?

Ikona dost možná ukazuje také světelný prstenec (ten, který na obrázku výše svítí zeleně). Ani v tomto případě nelze jednoznačně říct, že jej ikona zobrazuje tak, jak bude vypadat ve skutečnosti, ale jde o variantu, s níž určitě lze pracovat. Prstenec by teoreticky mohl sloužit jako indikátor při párování se zařízením a také by mohl upozornit na slábnoucí baterii.

Kdy se SmartTag 3 ukáže

Podle webu SamMobile by se Samsung Galaxy SmartTag 3 mohl představit ještě letos, nejspíš po boku telefonu Galaxy S26 FE a tabletů Galaxy Tab S12.

Jedno se ale nejspíš nezmění: lokátory Samsungu fungují výhradně s telefony a tablety Galaxy přes službu Samsung Find (dříve SmartThings Find). Majitelé iPhonů nebo „holého“ Androidu tak dost pravděpodobně budou mít smůlu i u třetí generace.

Vyměnili byste osvědčenou placičku s poutkem za elegantnější čtvereček, ke kterému si musíte dokoupit pouzdro?

Zdroje: SamMobile, Notebookcheck

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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