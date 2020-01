Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil. Samsung, král světové prodejnosti mobilních telefonů, v posledních hodinách pěkně zatočil s informacemi o aktualizaci telefonů Galaxy S9 na Android 10 potažmo ONE UI 2.0. Včera jsme vám přinesli zprávu o tom, že německé zastoupení firmy zveřejnilo skrze interní portál Members zprávu o posunu updatu až na březen. Aktuální informace ze světa ale hovoří opačně. Update na Android 10 se už do telefonů Samsung Galaxy S9 vydal. Zatím v USA a paradoxně také v Německu, odkud původně přišly zvěsti o zpoždění. Instalační balíček má 1,8 – 1,9 GB.

Jak se zdá, první jsou na řadě majitelé telefonů s předchozí ostrou verzí Androidu 9. Testeři, kteří zkoušejí nový Android 10 a modernější nadstavbu ONE UI v beta verzi, dostanou update pro Samsung Galaxy S9 později. Jak je možné, že německá pobočka jen den před vydáním vydá takovou matoucí zprávu, opravdu netušíme. Vypadá to, jako by levá ruka nevěděla, co dělá pravá. Nicméně majitelé těchto přístrojů mohou být jen rádi. Zatím nejsou zprávy o tom, kdy se aktualizace objeví i v dalších zemích včetně ČR. Mohou to být třeba týdny, ale naopak i hodiny. Možná už i v ČR majitelé telefonů Galaxy S9 výzvu k aktualizace najdou.

Co říkáte na takové zmatky?

Zdroj: sammobile.com