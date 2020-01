Telefony Samsung Galaxy S9 se Androidu 10 v lednu nedočkají. Kdy teda?

Vyladěná a ostrá verze Androidu 10 měla podle původních plánů do přístrojů řady Galaxy S9 dorazit ještě během ledna. Jak se ale zjistilo z aktualizace plánů pro vydání updatů, stane se tak o několik týdnů později. Informace pochází z prostředí Samsung Members v Německu. Tamní zastoupení firmy sdělilo, že Android 10 s nadstavbou ONE UI 2.0 do telefonů Samsung Galaxy S9 zamíří pravděpodobně až v březnu. V seznamu přístrojů také přibyl Galaxy Tab Active Pro, který má update naplánovaný na září 2020.

Desátý Android je pro telefony řady S9 dostupný od listopadu loňského roku v betaverzi. Od té chvíle se majitelé těší na ostrou verzi, která jim byla slíbena v lednu. Samsung ale pravděpodobně narazil na nějaké technické potíže při odstraňování nedostatků. Nebo za tím klidně může stát jen jiná strategie, to se neví. Každopádně platí, že pokud se nemůžete dočkat a Android 10 chcete za každou cenu mít co nejdřív, zkuste si do vašeho Samsung Galaxy S9 pořídit dostupnou testovací verzi. V opačném případě si musíte na tu vyladěnou počkat o pár týdnů déle. V příspěvcích některých uživatelů se nicméně objevují informace, že firma hodlá vydat update už na přelomu února a března. Uvidíme, jak rychlí nakonec jihokorejští vývojáři budou.

Nejnovější verze systému s nadstavbou ONE UI 2.0 přinese majitelům smartphonů řady S9 zejména podporu vylepšeného prostředí DeX. Díky němu budou moci připojit telefon k PC s Windows či MacOS a pak jej nejen ovládat prostřednictvím periferií jako nezávislý počítač, ale mezi OS třeba i snadno přenášet soubory. Přístroje Samsung Galaxy S9 jsou u této funkce na seznamu podporovaných telefonů, ale potřebují k tomu i Android 10 potažmo ONE UI 2.0.

Zdroj: acommunity