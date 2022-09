7 let stará řada Galaxy S6 dostává update. O co jde?

Přibližně před měsícem jsme vás informovali o nečekané aktualizaci, která zamířila na starší mobily řady Galaxy S8. Týkala se opravy GPS a nyní stejný update míří do ještě o něco starších telefonů. Pokud používáte sedm let starý Galaxy S6 či Galaxy S6 Edge a trápí vás problémy s GPS, můžete se na ní rovněž těšit.

Řada Galaxy S6 byla představena v dubnu roku 2015. To ale neznamená, že by na ní jihokorejská firma zcela zanevřela. Aktuálně dostávají oba dva mobily aktualizaci, která se označuje jako G920FXXU6EVG1 v případě základního modelu a G925FXXU6EVG3 v případě Edge verze. V podrobnostech aktualizace sice není oprava problémů s GPS zmíněna, ale to nebyla ani u řady dalších mobilů. Kromě toho vylepšuje také stabilitu a některé chyby.

Jestliže tedy mobil máte, zkuste v Nastavení > Aktualizace softwaru zkontrolovat, zda ji máte k dispozici. Pokud ano, dejte nám prosím vědět do komentářů. Má velikost asi 13 MB, takže si ji můžete stáhnout skrz mobilní data a nijak to nepocítíte.

Používáte stále Galaxy S6, či jiný starší mobil?

Zdroj: GSMArena