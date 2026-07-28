Samsung Galaxy S27 Ultra by mohl konečně dostat větší baterii. Možná známe přesnou kapacitu Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S27 Ultra má podle nového úniku konečně dostat výrazně větší baterii Skutečná kapacita se má vyšplhat ke zhruba 5 534 mAh, na papíře tak nejspíš uvidíme kolem 5 700 mAh Za skokem má stát nová křemíkovo-uhlíková baterie, kterou Samsung poprvé nasadil do Galaxy Z Fold8 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Kapacita baterie se v nejvyšší řadě Samsungu roky prakticky nehýbala – vrcholný model Ultra jel na 5 000 mAh už od časů Galaxy S20. Čerstvý únik teď ale naznačuje, že příští generace tenhle strop konečně prorazí: Samsung Galaxy S27 Ultra by měl dostat citelně objemnější baterii než kterýkoli jeho předchůdce. Jak velkou baterii dostane Samsung Galaxy S27 Ultra? Čísla přinesl nizozemský server GalaxyClub, který se na úniky kolem Samsungu dlouhodobě zaměřuje. Podle něj se skutečná kapacita baterie vyšplhá na 5 534 mAh – a protože výrobce na krabici obvykle uvádí o něco vyšší takzvanou typickou hodnotu, na papíře bychom se nejspíš dočetli zhruba 5 700 až 5 800 mAh. Ať tak či tak, šlo by o první nárůst od Galaxy S20 Ultra. Samsung příští rok skutečně uvede čtyři vlajky. Galaxy S27 Pro se objevil v databázi GSMA Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Přidat si má i sourozenec. Model, který úniky označují jako Galaxy S27 Pro, má nabídnout skutečnou kapacitu okolo 5 087 mAh místo dnešních 5 000 mAh. Samsung přitom podle dřívějších spekulací chystá hned čtyři vlajkové modely, takže obvyklý přídomek „Plus“ nejspíš vystřídá právě „Pro“. Proč se kapacita hnula až teď? Klíčem je jiný typ článku. Místo obvyklé lithium-iontové baterie má firma sáhnout po křemíkovo-uhlíkové baterii, která do stejného prostoru vměstná víc energie. Právě díky ní může kapacita narůst, aniž by telefon musel ztloustnout. Stejnou technologii Samsung vůbec poprvé nasadil letos v létě do skládačky Galaxy Z Fold8. Vše, co potřebujete vědět: Samsung právě představil Galaxy Z Fold8 a Fold8 Ultra! Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky U levnějších členů řady, tedy základního Galaxy S27 a jeho většího provedení, zatím uniklá databáze kapacity neprozradila. A platí to hlavní: všechna čísla pocházejí jen z úniku a žádný z telefonů zatím výrobce oficiálně nepředstavil. Nová generace se očekává až začátkem příštího roku. Na čínskou konkurenci to pořád stačit nebude I kdyby se údaje potvrdily, o žádný světový rekord nepůjde. Čínští výrobci dnes cpou do vlajkových telefonů baterie klidně přes 7 000 mAh, takže korejská značka by se i po vylepšení držela spíš při zemi. A protože jde stále o pouhý únik, přesné hodnoty si nezávisle neověříme – dokud Samsung nové Galaxy oficiálně neukáže, berte je s rezervou. Stačila by vám u příštího Ultra baterie kolem 5 700 mAh, nebo od Samsungu čekáte víc? Zdroje: GalaxyClub, 9to5Google, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář baterie Samsung Samsung Galaxy S27 Samsung Galaxy S27 Ultra únik výdrž baterie Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025