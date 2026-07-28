Samsung Galaxy S27 Ultra by mohl konečně dostat větší baterii. Možná známe přesnou kapacitu

  • Samsung Galaxy S27 Ultra má podle nového úniku konečně dostat výrazně větší baterii
  • Skutečná kapacita se má vyšplhat ke zhruba 5 534 mAh, na papíře tak nejspíš uvidíme kolem 5 700 mAh
  • Za skokem má stát nová křemíkovo-uhlíková baterie, kterou Samsung poprvé nasadil do Galaxy Z Fold8

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
28.7.2026 12:00
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Kapacita baterie se v nejvyšší řadě Samsungu roky prakticky nehýbala – vrcholný model Ultra jel na 5 000 mAh už od časů Galaxy S20. Čerstvý únik teď ale naznačuje, že příští generace tenhle strop konečně prorazí: Samsung Galaxy S27 Ultra by měl dostat citelně objemnější baterii než kterýkoli jeho předchůdce.

Jak velkou baterii dostane Samsung Galaxy S27 Ultra?

Čísla přinesl nizozemský server GalaxyClub, který se na úniky kolem Samsungu dlouhodobě zaměřuje. Podle něj se skutečná kapacita baterie vyšplhá na 5 534 mAh – a protože výrobce na krabici obvykle uvádí o něco vyšší takzvanou typickou hodnotu, na papíře bychom se nejspíš dočetli zhruba 5 700 až 5 800 mAh. Ať tak či tak, šlo by o první nárůst od Galaxy S20 Ultra.

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Přidat si má i sourozenec. Model, který úniky označují jako Galaxy S27 Pro, má nabídnout skutečnou kapacitu okolo 5 087 mAh místo dnešních 5 000 mAh. Samsung přitom podle dřívějších spekulací chystá hned čtyři vlajkové modely, takže obvyklý přídomek „Plus“ nejspíš vystřídá právě „Pro“.

Proč se kapacita hnula až teď?

Klíčem je jiný typ článku. Místo obvyklé lithium-iontové baterie má firma sáhnout po křemíkovo-uhlíkové baterii, která do stejného prostoru vměstná víc energie. Právě díky ní může kapacita narůst, aniž by telefon musel ztloustnout. Stejnou technologii Samsung vůbec poprvé nasadil letos v létě do skládačky Galaxy Z Fold8.

fold8 fold8 ultra webp
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U levnějších členů řady, tedy základního Galaxy S27 a jeho většího provedení, zatím uniklá databáze kapacity neprozradila. A platí to hlavní: všechna čísla pocházejí jen z úniku a žádný z telefonů zatím výrobce oficiálně nepředstavil. Nová generace se očekává až začátkem příštího roku.

Na čínskou konkurenci to pořád stačit nebude

I kdyby se údaje potvrdily, o žádný světový rekord nepůjde. Čínští výrobci dnes cpou do vlajkových telefonů baterie klidně přes 7 000 mAh, takže korejská značka by se i po vylepšení držela spíš při zemi. A protože jde stále o pouhý únik, přesné hodnoty si nezávisle neověříme – dokud Samsung nové Galaxy oficiálně neukáže, berte je s rezervou.

Stačila by vám u příštího Ultra baterie kolem 5 700 mAh, nebo od Samsungu čekáte víc?

Zdroje: GalaxyClub, 9to5Google, Notebookcheck

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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