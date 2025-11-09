To by čekal málokdo: Galaxy S27 Ultra má v tomto aspektu překonat iPhone! Hlavní stránka Zprávičky Galaxy S27 Ultra má údajně dostat 3D rozpoznávání obličeje "Polar ID" lepší než Face ID Technologie má fungovat i s rouškami, brýlemi a za tmy díky polarizovanému světlu Leak pochází od stejného nespolehlivého zdroje jako fake Exynos 2600 benchmark Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Galaxy S26 ještě neexistuje, ale leakeři už pilně pracují na tom, aby nám prozradili, jak bude Galaxy S27 Ultra úžasný. Nejnovější zpráva tvrdí, že telefon dostane revoluční systém rozpoznávání obličeje s názvem „Polar ID“, který má být bezpečnější než Apple Face ID a fungovat i s rouškou na obličeji. Jenže moment – to stejné jsme slyšeli o Galaxy S25 Ultra. A pak zase o S26 Ultra. A teď už zase o S27 Ultra. Vidíte ten pattern? Polar ID: polarizované světlo místo IR senzorů Stejný nespolehlivý zdroj jako minule Tohle jsme už slyšeli. Mockrát. Polar ID: polarizované světlo místo IR senzorů Podle leaku by měl Galaxy S27 Ultra používat „polarizovaný autentizační systém“ místo klasických infračervených senzorů, které dnes používá většina telefonů včetně celé řady Galaxy S25. Technologie má fungovat následovně: místo odrazů světla z obličeje bude telefon snímat polarizační signaturu vaší kůže pomocí blízkého infračerveného světla. Co to v praxi znamená? Údajně by systém měl fungovat: Za jakéhokoliv osvětlení – tma, slunce, cokoliv I s rouškou nebo brýlemi na obličeji Nemůže ho oklamat fotka ani 3D maska vašeho obličeje Odezva do 180 ms – rychlejší než současné systémy Technologii má umožnit senzor ISOCELL Vizion v kombinaci s něčím, co leaker nazývá „BIO-Fusion Core“ – bezpečná enkláva pro zpracování biometrických dat. Zní to impozantně. Jenže… Stejný nespolehlivý zdroj jako minule Informace pochází od leakera @SPYGO19726, který je právě teď pod palbou kritiky. Proč? Protože nedávno sdílel fake Geekbench výsledky Exynosu 2600 s nerealistickým skóre, které na oficiálním webu Geekbench vůbec neexistují. A teď ten samý zdroj tvrdí, že našel zmínku o „Polar ID v1.0“ v testovacím firmware pro S27 Ultra. Už to samo o sobě by mělo být důvod ke skepticismu. Ale není to jediný problém. Tohle jsme už slyšeli. Mockrát. Tady je ten největší problém: podobné „revoluční“ upgrady rozpoznávání obličeje se pro Samsung telefony leakují už roky. A zatím se žádný neuskutečnil. Galaxy S25 Ultra – měl dostat upgrade, nedostal Galaxy S26 Ultra – má dostat upgrade, pravděpodobně nedostane Galaxy S27 Ultra – teď prý určitě dostane upgrade… Pattern je jasný: každý rok se objeví leak o tom, jak příští Ultra model dostane nejlepší Face ID konkurenci na trhu. Každý rok se nic nestane. A pak se ten samý leak recykluje pro další generaci. Technologie na 3D skenování obličeje existuje už roky – Apple ji má v iPhonu od roku 2017. Samsung má technologii, má senzory ISOCELL, má know-how. Ale prostě ji do svých top modelů nedává. Proč? Možná je to otázka ceny – 3D skenovací systémy nejsou levné a Samsung se snaží udržet marže. Možná je to technický problém s integrací do designu bez výřezu v displeji. Možná Samsung prostě nepovažuje Face ID za prioritu, protože čtečka otisků v displeji funguje dostatečně dobře. Realita je taková, že dokud neuvidíme oficiální oznámení od Samsungu, jsou všechny tyhle leaky jen zbožným přáním. Myslíte, že Samsung konečně dodá konkurenci Face ID? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple face id odemykání obličejem Samsung Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.