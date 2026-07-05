To by byla pecka! Všechny modely Samsung Galaxy S27 mají dostat Privacy Display Hlavní stránka Zprávičky Funkce Privacy Display u Samsungu debutovala letos v Galaxy S26 Ultra Oproti všem očekáváním tuto funkci patrně dostanou všechny modely Galaxy S27 Funkce Privacy Display by měla v příštím roce zažít boom i u dalších výrobců Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 5.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Jednou z největších inovací Samsungu u jeho TOP modelu Galaxy S26 Ultra je bezesporu funkce Privacy Display. Původně se přitom mělo zato, že jihokorejský gigant zachová tuto funkci exkluzivní právě pro nejvybavenější modely přinejmenším pro následující generaci nejvybavenějších modelů. Jak se ale zdá, tohoto privátního filtru se dočkají již budoucí majitelé modelů Galaxy S27. Všechny 4 modely Galaxy S27 s Privacy Display Funkce Privacy display funguje jako privátní filtr integrovaný do displeje. To znamená, že zatímco uživatel vidí čistý obraz, pro okolí displej, či jeho část působí jako prakticky vypnutý. Tuto funkci lze navíc velmi dobře personalizovat. Může být aktivní například jen u vybraných aplikací či notifikací z nich, při zadávání hesel, nebo při procházení zabezpečených složek. Neoficiální informace nejprve hovořily o tom, že funkci dostane nejen Samsung Galaxy S27 Ultra, ale také nový zástupce vlajkové řady Samsungu. Tím má být, pokud vám to dosud uniklo, Samsung Galaxy S27 Pro s menším displejem, ale zato lepší výbavou než základní Galaxy S27 a Galaxy S27 Plus. Nyní však jihokorejský magazín The Elec hovoří o tom, že Privacy Display zamíří do kompletně celé řady S27. Není tomu přitom tak dávno, kdy se mluvilo o tom, že Samsung zvažuje jako dodavatele displejů pro základní Galaxy S27 čínskou společnost BOE. Poprvé by se tak stalo, že telefon z řady Galaxy S nabídne displej od někoho jiného než Samsung Electronics. I přes vyšší cenu se však Samsung rozhodl pro hardware z vlastní dílny. Pokud byste podobnou funkci ocenili také, ale z nějakého důvodu neholdujete smartphonům Samsung, máme pro vás rovněž dobrou zprávu. Dle všeho tuto funkci ve svých smartphonech v budoucnu plánuje nabídnout také Xiaomi, Honor, Vivo a Oppo. Co na funkci Privacy Display říkáte? Ocenili byste ji i ve svém telefonu? Zdroj: GSMArena.com O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Samsung Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S27 Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.2025