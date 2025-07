Samsung chystá změny! Řada Galaxy S26 se prý dočká velkých novinek

Řada Galaxy S26 od Samsungu se teprve začíná objevovat v únicích informací, a už teď budí rozpaky. Zatímco běžně dostáváme standardní dávku modelových čísel a regulačních záznamů, tentokrát úniky přinášejí více otázek než odpovědí. Nová zpráva naznačuje, že základní model Galaxy S26 zaznamená výrazný skok ve svém modelovém čísle, což by mohlo signalizovat, že Samsung chystá významné hardwarové změny.

Netradiční změna modelových čísel

Už dlouhé roky Samsung dodržoval předvídatelný systém modelových označení svých vlajkových telefonů. Základní model vždy končil číslicí „1“ (např. Galaxy S25 má označení SM-S931), verze Plus číslicí „6“ a Ultra varianty číslicí „8“. Jenže podle databáze GSMA, kterou objevil server SammyPolice, se nyní objevil záhadný model SM-S942, který by mohl být základním Galaxy S26. Vedle něj figurují i modely SM-S947 (Galaxy S26 Edge) a SM-S948 (Galaxy S26 Ultra).

Co je však ještě zajímavější – chybí zde jakýkoliv model s označením končícím na „6“, což by odpovídalo tradičnímu Galaxy S26 Plus. Tato absence rozpoutala vlnu spekulací o tom, že Samsung možná zcela opouští variantu Plus a nahrazuje ji modelem Edge, který jsme poprvé viděli v letošní řadě S25.

Edge místo Plus? Chytrý strategický tah

Nahrazení varianty Plus modelem Edge by dávalo smysl z několika důvodů. Podle zdrojů blízkých Samsungu se model Plus dlouhodobě potýká s nižšími prodejními čísly než jeho sourozenci. V loňském roce údajně Samsung plánoval prodat 37,7 milionu kusů řady Galaxy S, ale na model Plus připadlo pouhých 6,7 milionu, což je ve srovnání s ostatními variantami výrazně méně.

Galaxy S25 Edge, který Samsung představil v letošním roce, zaujal zejména svou výjimečně tenkou konstrukcí (pouhých 5,8 mm) a vylepšeným hlavním fotoaparátem s 200MP senzorem převzatým z modelu Ultra. Přestože Edge obsahoval méně fotoaparátů než Plus, nabídl výraznější designový prvek a jasnější odlišení od základního modelu, což pro zákazníky představuje atraktivnější nabídku.

Kromě toho model Plus dlouhodobě bojuje o své místo v portfoliu Samsungu – je dražší než základní model, ale nenabízí tolik prémiových funkcí jako Ultra. Varianta Edge má naopak jasnější identitu.

Co znamená změna modelového čísla základní varianty?

Základní Galaxy S26 s modelovým číslem SM-S942 (místo očekávaného SM-S941) signalizuje něco, co není v hierarchii Samsungu běžné. Naposledy, když korejský výrobce podobně překvapil změnou číslování, nakonec představil nečekanou variantu Galaxy S25 Edge, která fakticky překonala model Plus.

Zvýšení číslice v modelovém označení základní verze by mohlo naznačovat, že Samsung plánuje výrazněji vylepšit základní model, pravděpodobně tak, aby převzal některé vlastnosti, které dříve náležely variantě Plus. Mohlo by jít o větší displej nebo silnější baterii. Výrobce se tak snaží zjednodušit svou nabídku a přitom zajistit, aby i základní model byl dostatečně atraktivní.

Kdy se dočkáme oficiálního představení?

Podle dosavadních informací by Samsung mohl představit řadu Galaxy S26 tradičně v lednu příštího roku. Konkrétně se spekuluje o středě, 21. ledna 2026 jako o nejpravděpodobnějším datu uvedení. Do té doby se jistě dočkáme dalších úniků, které tyto změny buď potvrdí, nebo vyvrátí.

Co si o těchto možných změnách myslíte?