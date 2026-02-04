TOPlist

Unikly další barevné varianty Samsungu Galaxy S26 Ultra. Jak se vám líbí?

  • Ruský e-shop Cifrus.ru předčasně zalistoval Samsung Galaxy S26 Ultra ve čtyřech barvách
  • K dispozici jsou varianty White, Cobalt Violet, Sky Blue a Black
  • Překvapivě se objevila i 128GB verze, která měla být údajně zrušena

Adam Kurfürst
4.2.2026 12:00
galaxy s25 ultra černá

Před pár dny jsme vás informovali o úniku oficiálních renderů Samsung Galaxy S26 Ultra ve fialové a černé barvě. Nyní se objevují další snímky, které ukazují chystanou vlajkovou loď ve všech očekávaných barevných variantách.

Ruský e-shop nestíhá brzdit

Redakce serveru SammyGuru upozornila na předčasný listing v ruském internetovém obchodě Cifrus, kde se vlajka Galaxy S26 Ultra objevila hned ve čtyřech barvách: White, Cobalt Violet, Sky Blue a Black. Varianta Pink Gold v nabídce chybí, což podporuje spekulace o tom, že půjde o online exkluzivitu.

samsung galaxy s26 ultra white render predni a zadni strana unik
samsung galaxy s26 ultra sky blue render predni a zadni strana unik

Zajímavostí je, že e-shop uvádí i 128GB konfiguraci, která měla být podle dosavadních úniků zrušena – základní verze měla startovat na 256 GB. Zda jde o chybu, nebo skutečnou variantu pro vybrané trhy, zatím není jasné.

samsung galaxy s26 ultra oficialni plakat cobalt violet evleaks nahled
Samsung Galaxy S26 Ultra se ukazuje na prvním uniklém plakátu. Ve fialové barvě vypadá úchvatně Adam Kurfürst Zprávičky

Samsung by měl řadu Galaxy S26 představit 25. února. Společnost se na vysoký zájem o model Ultra dle posledních zvěstí pořádně chystá – v první výrobní várce má být připraveno 3,6 milionu kusů, což prý představuje šestkrát vyšší počet než u modelu Galaxy S26+.

Kterou barvu Galaxy S26 Ultra byste si vybrali vy?

Zdroj: SammyGuru

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
