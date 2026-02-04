Unikly další barevné varianty Samsungu Galaxy S26 Ultra. Jak se vám líbí? Hlavní stránka Zprávičky Ruský e-shop Cifrus.ru předčasně zalistoval Samsung Galaxy S26 Ultra ve čtyřech barvách K dispozici jsou varianty White, Cobalt Violet, Sky Blue a Black Překvapivě se objevila i 128GB verze, která měla být údajně zrušena Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.2.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Před pár dny jsme vás informovali o úniku oficiálních renderů Samsung Galaxy S26 Ultra ve fialové a černé barvě. Nyní se objevují další snímky, které ukazují chystanou vlajkovou loď ve všech očekávaných barevných variantách. Ruský e-shop nestíhá brzdit Redakce serveru SammyGuru upozornila na předčasný listing v ruském internetovém obchodě Cifrus, kde se vlajka Galaxy S26 Ultra objevila hned ve čtyřech barvách: White, Cobalt Violet, Sky Blue a Black. Varianta Pink Gold v nabídce chybí, což podporuje spekulace o tom, že půjde o online exkluzivitu. Zajímavostí je, že e-shop uvádí i 128GB konfiguraci, která měla být podle dosavadních úniků zrušena – základní verze měla startovat na 256 GB. Zda jde o chybu, nebo skutečnou variantu pro vybrané trhy, zatím není jasné. Samsung Galaxy S26 Ultra se ukazuje na prvním uniklém plakátu. Ve fialové barvě vypadá úchvatně Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Samsung by měl řadu Galaxy S26 představit 25. února. Společnost se na vysoký zájem o model Ultra dle posledních zvěstí pořádně chystá – v první výrobní várce má být připraveno 3,6 milionu kusů, což prý představuje šestkrát vyšší počet než u modelu Galaxy S26+. Kterou barvu Galaxy S26 Ultra byste si vybrali vy? Zdroj: SammyGuru O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024