Unikly zatím nejlepší rendery Samsungu Galaxy S26 Ultra. V jakých barvách vyjde?

Evan Blass zveřejnil oficiální rendery Samsung Galaxy S26 Ultra ve čtyřech barevných variantách

Telefon bude k dispozici v bílé, černé, světle modré a fialové barvě Cobalt Violet

Nedávný únik odhalil kompletní specifikace včetně čipu Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 60W nabíjení

Adam Kurfürst

Publikováno: 13.2.2026 12:00

Uznávaný leaker Evan Blass sdílel s odběrateli svého profilu na platformě Substack dosud asi nejkvalitnější rendery připravovaného smartphonu Samsung Galaxy S26 Ultra. Snímky ukazují telefon ve čtyřech barevných provedeních, která by měla být k dispozici při jeho uvedení na trh. Oficiálně se představí už ve středu 25. února.

Čtyři barvy pro vlajkovou loď

Galaxy S26 Ultra se podle uniklých renderů bude prodávat v barevných variantách White (bílá), Black (černá), Sky Blue (světle modrá) a Cobalt Violet (kobaltově fialová). Právě poslední jmenovaná by mohla být letošní vlajkovou barvou, podobně jako tomu bylo u titánově modré varianty loňského modelu S25 Ultra.

Co víme o specifikacích

Díky nedávnému úniku známe prakticky kompletní výbavu telefonu. Galaxy S26 Ultra dostane po celém světě čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 s taktovací frekvencí až 4,74 GHz, což je vyšší hodnota než u konkurenčních smartphonů se stejným procesorem. K dispozici bude 12 GB RAM, u terabajtové verze pak 16 GB.

Fotografická výbava zaznamenala drobná vylepšení. Hlavní 200Mpx snímač nově pracuje s větší clonou f/1.4 místo předchozích f/1.7, ultraširokoúhlá kamera byla povýšena na 50 Mpx s automatickým ostřením.

Samsung konečně navýšil i rychlost nabíjení – S26 Ultra zvládne 60 W kabelem a 25 W bezdrátově. Telefon poběží na Androidu 16 s nadstavbou One UI 8.5.

V Německu má startovat na ceně 1 469 eur, což v přepočtu odpovídá přibližně 35 600 Kč. K oficiálnímu představení dojde 25. února, do prodeje pak telefony zamíří zřejmě až 11. března.

Která barevná varianta Galaxy S26 Ultra vás zaujala nejvíce?

Zdroje: Evan Blass/Substack

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi