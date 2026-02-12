Unikly prakticky všechny specifikace řady Samsung Galaxy S26. Co můžeme očekávat? Hlavní stránka Zprávičky Na internetu se objevily kompletní specifikace řady Samsung Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra včetně německých cen Modely S26 a S26+ v Evropě poběží na novém 2nm čipu Exynos 2600, zatímco Ultra dostane Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ceny v Německu odstartují na 24 200 Kč v přepočtu, Ultra má stát 35 600 Kč v přepočtu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.2.2026 11:00 Žádné komentáře 0 Ještě před oficiálním odhalením nové vlajkové řady Samsung Galaxy S26 unikly na internet kompletní technické specifikace všech tří modelů. Zveřejnil je známý leaker Roland Quandt v článku pro server WinFuture. Potvrzuje se, že Samsung vsadí především na nový software One UI 8.5 s rozšířenými funkcemi umělé inteligence, zatímco hardwarové upgrady zůstávají relativně konzervativní. Čekal ale někdo něco jiného? Exynos 2600 pro Evropu, Snapdragon pro Ultra Displeje bez jakýchkoli překvapivých změn Kamery: evoluce místo revoluce Baterie a nabíjení: konečně 60 W pro Ultru! Dual SIM jen s eSIM u menších modelů Jaké jsou německé ceny? Kompletní specifikace řady Galaxy S26 Vyplatí se upgrade z loňské generace? Exynos 2600 pro Evropu, Snapdragon pro Ultra Jak se předpokládalo, Samsung u modelů Galaxy S26 a Galaxy S26+ v Evropě nasadí vlastní čipset Exynos 2600. Ten je vyráběn dosud nejpokročilejším 2nm procesem a disponuje deseti jádry – jedno výkonné C1-Ultra na 3,9 GHz, tři C1-Prox na 3,25 GHz a šest úsporných C1-Prox na 2,75 GHz. Model Galaxy S26 Ultra dostane i v Evropě čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, který zde poběží s taktovací frekvencí až 4,74 GHz. To je mimochodem vyšší hodnota než u jiných smartphonů se stejným procesorem, Samsung tedy zjevně opět dostal exkluzivní verzi. Všechny verze řady S26 budou standardně vybaveny 12 GB operační paměti, pouze nejvyšší konfigurace S26 Ultra s terabajtovým úložištěm nabídne 16 GB RAM. Zajímavé je, že Samsung letos zcela vypustil 128GB variantu. Displeje bez jakýchkoli překvapivých změn Co se týče obrazovek, Samsung zachovává stejné velikosti jako u předchozí generace. Galaxy S26 disponuje 6,3″ panelem Dynamic AMOLED 2X s rozlišením 2340 × 1080 pixelů, zatímco modely S26+ a S26 Ultra nabízí 6,7″ respektive 6,9″ displeje s rozlišením 3120 × 1440 pixelů. Všechny obrazovky chrání nové Corning Gorilla Glass Armor 2 a podporují obnovovací frekvenci v rozmezí 1 až 120 Hz. Kamery: evoluce místo revoluce Fotografická výbava modelů S26 a S26+ zůstává prakticky totožná s loňskou generací. Hlavní snímač nabízí 50 Mpx s clonou f/1,8 a optickou stabilizací, 3× teleobjektiv má 10 Mpx a ultraširokoúhlý objektiv disponuje 12 Mpx. Samsung nicméně mírně zmenšil maximální clonu u doprovodných kamer. U modelu Galaxy S26 Ultra výrobce provedl drobnější vylepšení. Hlavní 200Mpx snímač nově pracuje s větší clonou f/1.4 místo předchozích f/1.7, což naznačuje použití nového senzoru. Periskopický 5× teleobjektiv s 50 Mpx má rovněž větší clonu f/2.8 a ultraširokoúhlá kamera byla povýšena na 50 Mpx s clonou f/1.9 a automatickým ostřením. Všechny modely umí natáčet video v 8K při 30 fps nebo 4K při 120 fps s podporou 10bitového HDR. Baterie a nabíjení: konečně 60 W pro Ultru! Oblast nabíjení přináší dobré zprávy alespoň pro zájemce o model Ultra. Ten nově podporuje 60W rychlonabíjení, což je dosud nejvyšší hodnota u vlajkových Samsungů. Bezdrátově zvládne 25 W. Menší modely S26 a S26+ nabízí 25W respektive 45W kabelové nabíjení a 15W bezdrátové. Všechny telefony podporují standard Qi2, ale Samsung opět nenabídl integrované magnety ve stylu MagSafe, na které se fanoušci těšili. Kapacity baterií zůstávají prakticky beze změny – 4 300 mAh u S26 (zde jde o navýšení o 300 mAh), 4 900 mAh u S26+ a 5 000 mAh u S26 Ultra. V porovnání s čínskou konkurencí, která do akce nasadila křemíkovo-uhlíkové s kapacitou klidně i výrazně převyšující hranici 6 000 mAh, jde trošku o zklamání. Samsung tím každopádně dává jasně najevo, že se nechce zbrkle pouštět do žádných experimentů. Dual SIM jen s eSIM u menších modelů Důležitá změna se týká podpory dvou SIM karet. Modely Galaxy S26 a S26+ v Evropě nabídnou pouze jeden fyzický slot pro nanoSIM a druhá karta musí být ve formě eSIM. Pouze S26 Ultra si zachovává dva fyzické sloty plus podporu eSIM. Pro uživatele, kteří jsou zvyklí používat dvě klasické SIM karty, to může být zásadní omezení. Jaké jsou německé ceny? Podle uniklých informací bude Galaxy S26 v Německu startovat na 999 eurech (v přepočtu 24 200 Kč), model S26+ na 1 269 eurech (asi 30 800 Kč) a S26 Ultra na 1 469 eurech (cirka 35 600 Kč). Telefony se budou prodávat v bílé, modré, černé a fialové barvě. Jako operační systém poslouží Android 16 s nadstavbou One UI 8.5, která má přinést řadu novinek v oblasti umělé inteligence. Kompletní specifikace řady Galaxy S26 ParametrGalaxy S26Galaxy S26+Galaxy S26 UltraDisplej6,3″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080 px, 120 Hz6,7″ Dynamic AMOLED 2X, 3120 × 1440 px, 120 Hz6,9″ Dynamic AMOLED 2X, 3120 × 1440 px, 120 HzProcesorExynos 2600 (2nm)Exynos 2600 (2nm)Snapdragon 8 Elite Gen 5 (4,74 GHz)RAM / úložiště12 GB / 256, 512 GB12 GB / 256, 512 GB12–16 GB / 256, 512 GB, 1 TBHlavní fotoaparát50 Mpx, f/1.8, OIS50 Mpx, f/1.8, OIS200 Mpx, f/1.4, OISTeleobjektiv10 Mpx, 3× zoom, OIS10 Mpx, 3× zoom, OIS50 Mpx 5× + 10 Mpx 3×, OISUltraširokoúhlý12 Mpx, f/2.55, 120°12 Mpx, f/2.55, 120°50 Mpx, f/1.9, 120°, AFSelfie kamera12 Mpx, f/2.2, PDAF12 Mpx, f/2.2, PDAF12 Mpx, f/2.2, PDAFBaterie4 300 mAh4 900 mAh5 000 mAhNabíjení25 W kabel / 15 W bezdrát45 W kabel / 15 W bezdrát60 W kabel / 25 W bezdrátDual SIMnano + eSIMnano + eSIM2× nano + eSIMRozměry149,6 × 71,7 × 7,2 mm158,4 × 75,8 × 7,3 mm163,6 × 78,1 × 7,9 mmHmotnost167 g~190 g214 gCena (Německo)od 999 € (24 200 Kč v přepočtu)od 1 269 € (30 800 Kč v přepočtu)od 1 469 € (35 600 Kč v přepočtu) Vyplatí se upgrade z loňské generace? Pokud vlastníte Galaxy S25, důvody k přechodu na novou generaci nejsou příliš přesvědčivé. Samsung letos hodlá opět vsadit hlavně na softwarové inovace a AI funkce, zatímco u hardwaru proběhly jen kosmetické úpravy. Kamery zůstávají prakticky totožné již několik let, baterie se výrazně nezvětšily a nabíjení stále zaostává za konkurencí. Model S26 Ultra se díky vylepšeným clonám fotoaparátů a 60W nabíjení jeví jako nejzajímavější, ale i tak jde spíše o drobné vylepšení než generační skok. Co říkáte na specifikace nové řady Galaxy S26? Zdroj: WinFuture O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 