Viděli jste oranžový Samsung Galaxy S26 Ultra? Vypadá zajímavě, ale nejspíš jde o podvrh Hlavní stránka Zprávičky Na sociálních sítích kolují snímky údajného Galaxy S26 Ultra v oranžové barvě. Odstín nápadně připomíná „Cosmic Orange“ z iPhonů 17 Pro Velmi pravděpodobně jde ale o fotografii vygenerovanou umělou inteligencí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.10.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Na internetu se objevily fotografie údajné makety telefonu Samsung Galaxy S26 Ultra ve výrazně oranžové barvě. Snímek okamžitě vyvolal rozruch – mnozí fanoušci si všimli, že tento odstín nápadně připomíná Cosmic Orange z nových modelů Apple iPhone 17 Pro a Pro Max. Jenže jak se brzy ukázalo, celý „únik“ má velmi pochybný původ a s velkou pravděpodobností pochází z generátoru obrázků s umělou inteligencí (stejně jako náš ilustrační obrázek k tomuto článku). Přehnaná inspirace iPhony, nebo podvrh? Za virálním obrázkem stojí uživatel Redditu s přezdívkou Direct-Till-2680, který zveřejnil koláž údajně zobrazující makety připravovaného telefonu. Jedna z nich má výrazně sytý oranžový odstín, který okamžitě vzbudil debaty o tom, zda Samsung kopíruje design Applu až takto očividným způsobem. V diskuzích se ale rychle objevilo upozornění, že ve spodní části jednoho z obrázků lze spatřit část loga Google Gemini – tedy AI asistenta, který je mimo jiné schopen vytvořit realisticky působící multimédia. Very, very, very likely nothing but some other AI generated #GalaxyS26Ultra pics IMO… pic.twitter.com/DQIx11q2eE— Steve H.McFly (@OnLeaks) October 8, 2025 Na pochybný původ snímku upozornil i známý leaker Steve Hemmerstoffer (OnLeaks). I podle něj jde s největší pravděpodobností o AI-generovaný obrázek, nikoli o reálný únik z výroby. Ani zdroj, který snímek zveřejnil, nemá žádnou ověřenou historii spolehlivých leaků. Zatím tedy vše nasvědčuje tomu, že oranžový Galaxy S26 Ultra ve skutečnosti neexistuje. Samsung sice v minulosti nabízel oranžové odstíny u některých modelů (například u série Galaxy S24 jako online exkluzivitu), ale takto sytý odstín by byl pro značku netypický. I proto se dá očekávat, že jde spíš o fanouškovský výtvor než o skutečný produkt. Do vydání zbývá ještě spousta času Pokud Samsung opravdu chystá nový Galaxy S26 Ultra, jeho oficiální představení se očekává až v lednu 2026. Do té doby je tedy na místě brát podobné „úniky“ s velkou rezervou – zvlášť když mají stopy po generování AI. Jak se na Samsung Galaxy S26 Ultra těšíte vy? Zdroje: Reddit, Android Authority, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple iPhone 17 Pro Max Samsung Samsung Galaxy S26 Ultra Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.