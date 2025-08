Konec jedné éry Galaxy S! Samsung chystá radikální změny, inspiruje se u Applu i Googlu

Samsung se chystá výrazně zamíchat kartami ve své vlajkové řadě pro rok 2026. Podle uniklých informací z interního buildu One UI 8 plánuje korejský výrobce úplně zrušit základní model Galaxy S26 a nahradit jej modelem Galaxy S26 Pro. Ten by měl nabídnout kompaktnější rozměry v kombinaci s prémiovou výbavou, což je strategie, kterou už delší dobu úspěšně praktikují Apple a Google.

Větší baterie a nový fotoaparát

Podle dostupných informací dostane Galaxy S26 Pro baterii s typickou kapacitou 4300 mAh, což představuje nárůst o 300 mAh oproti modelu Galaxy S25, který disponuje 4000mAh akumulátorem. Nový model má nést interní označení M1 a modelové číslo SM-S942. Co se týče nabíjecího výkonu, zatím chybí konkrétní informace, ale pravděpodobně zůstane na úrovni 25 W, podobně jako u skládacích modelů Z Flip7 a Z Fold7.

Zajímavé změny by měly nastat také v oblasti fotoaparátu. Samsung údajně nahradí dosavadní 50MP senzor ISOCELL GN3, který používal v modelech S23, S24 i S25. Spekuluje se o nasazení senzoru ISOCELL GN5, který sice nabízí stejné 50MP rozlišení a podobnou velikost čipu (1/1,56″), ale přináší vylepšený autofokus a technologii Front Deep Trench Isolation pro Dual Pixel senzory. Nešlo by tedy o navýšení rozlišení, ale o kvalitativní posun ve zpracování obrazu.

Kompletní změna řady Galaxy S

Samsung podle všeho opouští tradiční trojici modelů Galaxy S, Galaxy S Plus a Galaxy S Ultra. Místo toho má přijít zcela nové portfolio zahrnující Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge a Galaxy S26 Ultra. Model S26 Edge, který nahradí dosavadní variantu Plus, by měl dostat baterii s kapacitou 4200 mAh, tedy o 300 mAh více než současný S25 Edge, a přitom by měl být ještě tenčí než současný 5,8mm model.

Vlajková loď řady, Galaxy S26 Ultra, má konečně překonat dosavadní 45W nabíjecí výkon a nabídnout až 60W nabíjení. Ohledně kapacity baterie se však zdroje rozcházejí – některé hovoří o 10% navýšení na 5500 mAh, zatímco jiné tvrdí, že zůstane na současných 5000 mAh.

Proč je tato změna důležitá?

Dosavadní strategie Samsungu měla jeden zásadní problém – pokud jste chtěli nejlepší fotoaparáty, displej, RAM a úložiště, museli jste sáhnout po modelu Ultra, který je svými rozměry pro mnoho uživatelů příliš velký. Na rozdíl od Applu a Googlu, kteří nabízejí své vlajkové telefony ve dvou velikostech se stejnými specifikacemi (iPhone 16 Pro a Pro Max, Pixel 9 Pro a Pro XL), Samsung takovou volbu nikdy nenabízel.

Pokud se spekulace potvrdí, S26 Pro by měl přinést špičkovou výbavu v kompaktnějším těle s displejem okolo 6,2–6,3 palce. Mohli bychom se dočkat výrazně vylepšeného fotoaparátu (spekuluje se dokonce o 200MP hlavním senzoru a 50MP širokoúhlém fotoaparátu), základního úložiště 256 GB místo dosavadních 128 GB, 16 GB RAM a možná i skla Gorilla Armor 2 s vynikající antireflexní úpravou.

Cenové otázky a dostupnost

Zůstává však otázkou, jak se tato přeměna promítne do ceny. Je velmi pravděpodobné, že přejmenování základního modelu na „Pro“ bude znamenat také cenový posun směrem nahoru. Samsung tak může následovat trend Applu i Googlu, kteří v posledních letech posunuli ceny svých vlajkových modelů výš.

Další otázkou je, zda Samsung nevyplní vzniklou mezeru nějakým levnějším modelem, například posílením řady FE (Fan Edition), která by mohla převzít roli dostupnější varianty. To by dávalo smysl vzhledem k tomu, že podobnou strategii Samsung již implementoval u tabletů, kde nabízí modely FE jako cenově dostupnější alternativy ke špičkovým modelům.

Galaxy S26 Pro by se podle tradičního harmonogramu Samsungu měl představit začátkem roku 2026, pravděpodobně v lednu nebo únoru. Do té doby se jistě dozvíme více podrobností o této zásadní strategické změně v portfoliu jihokorejského giganta.

Zdroj: 9to5google, AndroidAuthority