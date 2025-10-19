Samsung Galaxy S26 Pro nakonec nebude? Vlajková řada se zjevně vrací ke své původní podobě Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S26 ponese klasické označení bez přívlastku Pro, potvrdil SamMobile Server s odvoláním na vlastní zdroje vyvrací měsíce spekulací o změně názvu Řada S26 se podle TechManiacs představí až v březnu 2026 místo ledna Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.10.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Týdny spekulací o tom, že Samsung přejmenuje základní model Galaxy S26 na Galaxy S26 Pro, jsou zřejmě u konce. Server SamMobile s odvoláním na vlastní zdroje uvádí, že základní model ponese jednoduché označení Galaxy S26 bez jakýchkoli přívlastků. Jihokorejský výrobce se tak vyhne kopírování Applu a zachová tradiční pojmenování své vlajkové řady. Zdroje SamMobile vyvracejí spekulace o Pro modelu Podle informací serveru SamMobile žádný Galaxy S26 Pro neexistuje a Samsung připravuje nejmenší model bez dodatečného označení. A jak jsme se dozvěděli nedávno, Samsung zastavil vývoj modelu Galaxy S26 Edge, takže příští řada bude obsahovat tradiční trojici – základní verzi, Plus a Ultra. SamMobile míní, že spekulace o přívlastku Pro nikdy nedávaly příliš smysl. Nejmenší modely řady Galaxy S sice nabízejí bohatou výbavu, ale nedostávají dostatek vylepšení, která by změnu názvu ospravedlnila. Server konkrétně zmiňuje, že Galaxy S26 použije stejné snímače fotoaparátů jako Galaxy S25 a v mnoha regionech dostane čipset Exynos 2600 namísto Snapdragonu. Render tehdy ještě údajného Galaxy S26 Pro, nyní už zřejmě jen Galaxy S26 Jediným podstatnějším vylepšením základního modelu má být podle SamMobile větší baterie s kapacitou 4 300 mAh oproti současným 4 000 mAh. Představení řady S26 se může výrazně zpozdit Připomeňme, že řecký server TechManiacs nedávno informoval o možném odložení představení celé řady Galaxy S26 až na březen 2026. Místo tradičního lednového Unpacked eventu by se novinky mohly ukázat o dva měsíce později. Důvodem mají být problémy s vývojem a designem základního modelu, zatímco vývoj Galaxy S26 Ultra je údajně prakticky dokončen. TechManiacs také uvedl, že Galaxy S26 Ultra konečně dostane 10bitový displej s miliardou barev a rychlejší 60W nabíjení. Pod kapotou bude pracovat Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy s 12 GB RAM. Samsung se zjevně hodlá držet při zemi Pokud Samsung někdy skutečně uvažoval o tom, že vydá Galaxy S26 Pro namísto základního modelu a že dobře známou variantu Plus nahradí dalším tenkým experimentem, nyní vše nasvědčuje tomu, že se jihokorejský kolos bude spíše držet při zemi. I přes všechny možné zvěsti o drastických změnách budeme nejspíš i tentokrát svědky odhalení tradiční tříčlenné rodinky vlajkových smartphonů. Co říkáte na vývoj situace kolem řady Galaxy S26? Zdroje: SamMobile O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung Samsung Galaxy S26 vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.