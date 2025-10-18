Řadu Samsung Galaxy S26 mají provázet problémy. Prý dorazí s výrazným zpožděním Hlavní stránka Zprávičky Řada Galaxy S26 by měla dorazit až v březnu místo tradičního ledna Důvodem jsou problémy s vývojem a designem základního modelu Galaxy S26 Ultra dostane 60W nabíjení a konečně 10bitový displej Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.10.2025 10:00 2 komentáře 2 Řecký technologický server TechManiacs přišel s překvapivou zprávou – Samsung údajně odkládá představení řady Galaxy S26 o dva měsíce. Místo tradičního lednového Unpacked eventu by se novinky měly představit až v březnu příštího roku. Důvodem mají být problémy s vývojem a designem základního modelu. Vývoj Galaxy S26 Ultra je prý dokončen, základní model má skluz Podle zdrojů serveru TechManiacs je vývoj modelu Galaxy S26 Ultra prakticky u konce, zatímco základní Galaxy S26 výrazně zaostává. Server bohužel neuvádí konkrétní detaily o povaze problémů, které Samsung řeší. Zpoždění o dva měsíce by ale mohlo naznačovat významnější technické komplikace než jen kosmetické úpravy. Co víme o Galaxy S26 Ultra? TechManiacs přináší i konkrétnější informace o výbavě. Galaxy S26 Ultra konečně dostane 10bitový displej s paletou 1 miliardy barev – Samsung tak dožene konkurenci, která tuto technologii nabízí již několik let. Některé špičkové modely konkurence už dokonce používají 12bitové panely. V oblasti fotoaparátů server neočekává žádné zásadní změny oproti Galaxy S25 Ultra. Vylepšení mají přijít hlavně na softwarové úrovni a díky novému obrazovému procesoru. Render Samsungu Galaxy S26 Ultra Pod kapotou bude tikat Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy doplněný 12 GB RAM. Kapacita baterie zůstane na 5 000 mAh, ale Samsung prý konečně zvýší rychlost nabíjení na 60 W. To umožní nabití z 0 na 80 % za pouhých 30 minut. Základní modely dostanou Exynos Zatímco Ultra verze vsadí na Snapdragon, běžné modely Galaxy S26 (asi Galaxy S26 Pro a Galaxy S26+) by měly dostat čipset Exynos 2600. Server TechManiacs naznačuje, že kvůli nedokončenému vývoji nemáme zatím mnoho informací o základních modelech. Pokud ale Ultra verze nepřináší převratné novinky, lze očekávat spíše konzervativní upgrade i u menších modelů. Návrat ke třem modelům po neúspěšném debutu Edge Spekulace o odložení řady Galaxy S26 přichází v době, kdy Samsung podle nedávných informací ruší model Galaxy S26 Edge. Ultratenký Galaxy S25 Edge se totiž prodával výrazně hůř, než se původně očekávalo. Samsung se tak příští rok zřejmě vrátí k osvědčenému formátu tří modelů – očekáváme Galaxy S26 (možná s přídomkem Pro), Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra. Zákazníci zkrátka dávají přednost delší výdrži baterie před ultratenkým designem. Věříte, že Samsung skutečně odloží představení o dva měsíce? Zdroje: TechManiacs, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář android telefon Samsung Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Ultra vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.