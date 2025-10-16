Otočka o sto osmdesát: Samsung prý ruší Galaxy S26 Edge, důvod přitom není překvapivý Hlavní stránka Zprávičky Samsung údajně ruší vývoj Galaxy S26 Edge kvůli zklamání z prodejů předchůdce Galaxy S25 Edge prodal pouze 1,31 milionu kusů oproti 12,18 milionům u modelu Ultra Příští rok se Galaxy S26 vrátí ke klasickému formátu Pro, Plus a Ultra Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.10.2025 18:00 2 komentáře 2 Samsung prý nakonec neplánuje vydat připravovaný ultratenký smartphone Galaxy S26 Edge, který měl být součástí příští vlajkové řady, píše korejský list Newspim. Rozhodnutí přichází pouhých pět měsíců po uvedení Galaxy S25 Edge a potvrzuje, že zájem o tenké telefony s omezenou výdrží baterie je výrazně nižší, než Samsung očekával. Nová zpráva také zmiňuje, že se výrobce vrátí k osvědčenému portfoliu tří modelů. Zprávu o zrušení Edge nezávisle potvrdili i známí leakeři Ice Universe a OnLeaks. Prodejní neúspěch rozhodl o osudu Edge Server Newspim s odvoláním na interní zdroje ze Samsungu uvádí, že Galaxy S25 Edge dosáhl pouze 1,31 milionu prodaných kusů od svého květnového uvedení do srpna. Pro srovnání – základní Galaxy S25 za stejné období prodal 8,28 milionu jednotek, model Plus 5,05 milionu a prémiové Ultra dokonce 12,18 milionu kusů. Tento nepoměr vedl vedení společnosti k radikálnímu rozhodnutí. Hlavními důvody neúspěchu byla podle analytiků nedostatečná kapacita baterie pouhých 3 900 mAh a příliš vysoká cena. Na český trh se Galaxy S25 Edge dostal oficiální cestou až v polovině srpna a Samsung mu udělil doporučenou cenu 31 499 Kč. Návrat k osvědčené trojici Samsung podle zpráv již informoval zaměstnance o ukončení řady Edge a návratu k tradičnímu formátu. Na lednové akci Unpacked 2026 tak očekáváme představení Galaxy S26 (který může dostat přívlastek Pro), Galaxy S26 Plus a Galaxy S26 Ultra. Tenké telefony zatím nikoho nenadchly Rozhodnutí Samsungu naznačuje, že trh zatím není připraven na kompromisy, které ultratenké telefony vyžadují. Zákazníci stále preferují delší výdrž baterie a plnohodnotnou výbavu před extrémně tenkým tělem. Samsung přitom Galaxy S25 Edge uvedl ještě před očekávaným iPhone Air od Applu, který má podobnou filozofii ultratenkého designu. Tohle bude velké! Už za týden Samsung odhalí tento revoluční produkt Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Pro Samsung tento krok znamená návrat k osvědčené strategii a soustředění se na prémiové funkce místo designových experimentů. Změna také ovlivní nasazení procesorů – spekuluje se, že modely S26 a S26 Plus v Evropě dostanou čipset Exynos 2600, zatímco původně se pro Plus počítalo se Snapdragonem. Přivítali byste raději Galaxy S26 Plus, nebo tenký Galaxy S26 Edge? Zdroje: Newspim, OnLeaks/X, Ice Universe/X, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář android telefon Samsung Samsung Galaxy S26 Edge vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.