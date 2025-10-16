TOPlist

Otočka o sto osmdesát: Samsung prý ruší Galaxy S26 Edge, důvod přitom není překvapivý

  • Samsung údajně ruší vývoj Galaxy S26 Edge kvůli zklamání z prodejů předchůdce
  • Galaxy S25 Edge prodal pouze 1,31 milionu kusů oproti 12,18 milionům u modelu Ultra
  • Příští rok se Galaxy S26 vrátí ke klasickému formátu Pro, Plus a Ultra

Adam Kurfürst
16.10.2025 18:00
s26 edge

Samsung prý nakonec neplánuje vydat připravovaný ultratenký smartphone Galaxy S26 Edge, který měl být součástí příští vlajkové řady, píše korejský list Newspim. Rozhodnutí přichází pouhých pět měsíců po uvedení Galaxy S25 Edge a potvrzuje, že zájem o tenké telefony s omezenou výdrží baterie je výrazně nižší, než Samsung očekával. Nová zpráva také zmiňuje, že se výrobce vrátí k osvědčenému portfoliu tří modelů. Zprávu o zrušení Edge nezávisle potvrdili i známí leakeři Ice Universe a OnLeaks.

Prodejní neúspěch rozhodl o osudu Edge

Server Newspim s odvoláním na interní zdroje ze Samsungu uvádí, že Galaxy S25 Edge dosáhl pouze 1,31 milionu prodaných kusů od svého květnového uvedení do srpna. Pro srovnání – základní Galaxy S25 za stejné období prodal 8,28 milionu jednotek, model Plus 5,05 milionu a prémiové Ultra dokonce 12,18 milionu kusů. Tento nepoměr vedl vedení společnosti k radikálnímu rozhodnutí.

Samsung Galaxy S25 Edge na sirku

Hlavními důvody neúspěchu byla podle analytiků nedostatečná kapacita baterie pouhých 3 900 mAh a příliš vysoká cena. Na český trh se Galaxy S25 Edge dostal oficiální cestou až v polovině srpna a Samsung mu udělil doporučenou cenu 31 499 Kč.

Samsung podle zpráv již informoval zaměstnance o ukončení řady Edge a návratu k tradičnímu formátu. Na lednové akci Unpacked 2026 tak očekáváme představení Galaxy S26 (který může dostat přívlastek Pro), Galaxy S26 Plus a Galaxy S26 Ultra.

Tenké telefony zatím nikoho nenadchly

Rozhodnutí Samsungu naznačuje, že trh zatím není připraven na kompromisy, které ultratenké telefony vyžadují. Zákazníci stále preferují delší výdrž baterie a plnohodnotnou výbavu před extrémně tenkým tělem. Samsung přitom Galaxy S25 Edge uvedl ještě před očekávaným iPhone Air od Applu, který má podobnou filozofii ultratenkého designu.

event
Tohle bude velké! Už za týden Samsung odhalí tento revoluční produkt Jakub Kárník Zprávičky

Pro Samsung tento krok znamená návrat k osvědčené strategii a soustředění se na prémiové funkce místo designových experimentů. Změna také ovlivní nasazení procesorů – spekuluje se, že modely S26 a S26 Plus v Evropě dostanou čipset Exynos 2600, zatímco původně se pro Plus počítalo se Snapdragonem.

Přivítali byste raději Galaxy S26 Plus, nebo tenký Galaxy S26 Edge?

Zdroje: Newspim, OnLeaks/X, Ice Universe/X, Android Authority

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
