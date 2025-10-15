Tohle bude velké! Už za týden Samsung odhalí tento revoluční produkt Hlavní stránka Zprávičky Samsung oficiálně potvrdil datum představení svého prvního XR headsetu – 21. října 2025 Headset Project Moohan nabídne dva 4K micro-LED displeje s celkem 29 miliony pixelů Očekávaná cena se pohybuje kolem 1 800 USD, prodejní název bude pravděpodobně Galaxy XR Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Korejský gigant Samsung se konečně rozhodl oficializovat to, o čem se šuškalo už několik měsíců. XR headset s kódovým označením Project Moohan bude představen 21. října 2025 během speciální akce nazvané Galaxy Event. Jde o první pokus Samsungu vstoupit na trh s rozšířenou realitou, kde už působí Apple se svým Vision Pro a Meta s řadou Quest. Kdy a kde sledovat představení 29 milionů pixelů před očima Hmotnost a výdrž: kompromis jako vždy Ovladače a One UI XR Cena 1 800 USD: Samsung nemíří na masy Kdy a kde sledovat představení Akce začne ve 22:00 ET (což je 4:00 ráno středoevropského času 22. října) a bude živě streamována na YouTube kanálu Samsungu i na oficiálním Samsung Newsroom. Samsung v pozvánce slibuje „novou éru multimodální AI“ a zdůrazňuje, že jde o zařízení postavené od základu na platformě Android XR, která vznikla ve spolupráci s Googlem a Qualcommem. Marketingový název headsetu zatím Samsung nepotvrdil, ale uniklé informace silně naznačují označení Galaxy XR, což by dávalo smysl v kontextu značení ostatních produktů. 29 milionů pixelů před očima Podle úniku specifikací z minulého týdne má Galaxy XR nabídnout dva 4K micro-LED displeje s hustotou 4 032 pixelů na palec. Dohromady to znamená 29 milionů pixelů, což je víc než 23 milionů u Apple Vision Pro nebo Meta Quest 3. Na papíře to vypadá skvěle, v praxi ale záleží na tom, jak Samsung zvládne optimalizaci softwaru a jak dobře dokáže využít čipset Snapdragon XR2+ Gen 2. Headset bude vybaven šesti senzory na přední straně a dvěma zespodu pro sledování rukou a okolního prostředí. Čtyři kamery uvnitř se budou starat o sledování pohybu očí, přičemž jim má pomáhat umělá inteligence pro zvýšení přesnosti. Samsung navíc zabudoval proximity senzor u čela, který má odhalit fyzické překážky jako stěny nebo nábytek. Hmotnost a výdrž: kompromis jako vždy Galaxy XR má vážit 545 gramů, což je o něco méně než Apple Vision Pro s jeho 600-650 gramy, ale o 30 gramů víc než Meta Quest 3. Na hlavě každý gram navíc cítíte, takže Samsung není ani nejlehčí, ani nejtěžší. Výdrž baterie je ale slabší stránka – pouhé 2 hodiny při běžném použití a 2,5 hodiny při přehrávání videa. To je málo, pokud chcete headset využívat delší dobu bez připojení ke zdroji. Design headsetu připomíná prototyp, který Samsung ukázal v lednu a později také v únoru na veletrhu MWC. Uvnitř má být hodně polstrování pro větší pohodlí, pásek se nastavuje kolečkem vzadu. Tlačítka pro hlasitost a zapnutí jsou nahoře, kabel na levé straně vede k napájení a na pravé straně je touchpad pro ovládání. Ovladače a One UI XR V balení budou i dva ovladače s haptickou odezvou, které mají zpřesnit sledování rukou ve virtuálních 3D prostředích – hlavně při hraní her. Samsungu taky unikly screenshoty ze softwaru, který se pravděpodobně bude jmenovat One UI XR. Jde o nadstavbu nad Android XR, kterou Google optimalizoval speciálně pro XR zařízení. Platforma Android XR je podle Samsungu navržená tak, aby škálovala napříč různými typy zařízení a měla AI zabudovanou přímo v jádru systému. To zní pěkně na papíře, ale musíme počkat, jak to bude fungovat v reálu. Cena 1 800 USD: Samsung nemíří na masy Podle úniků by měl Galaxy XR stát minimálně 1 800 USD (zhruba 37 000 Kč), což není zas tak vysoká cena. Apple Vision Pro startuje na 3 499 USD (asi 73 000 Kč), takže Samsung je levnější. Pořád jde však o prémiové zařízení pro early adoptery a profesionály. Meta Quest 3 naproti tomu začíná na 499 USD, což je úplně jiná kategorie. Samsung zatím nepotvrdil ani cenu, ani dostupnost v Evropě. Pokud se headset dostane i k nám, pravděpodobně to nebude dřív než v první polovině roku 2026. Koupili byste si XR headset od Samsungu? Zdroj: Samsung Newsroom, GSMArena, AndroidHeadlines

O autorovi
Jakub Kárník Android XR Samsung virtuální realita