Takhle má vypadat konkurence Vision Pro! Samsung Galaxy XR zasažen obřím únikem, tohle všechno víme Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy XR headset unikl na velkém množství oficiálních materiálů Headset nabídne 4K micro-OLED displej s 29 miliony pixelů a procesor Snapdragon XR2+ Gen 2 Oficiální představení se očekává ještě v říjnu za odhadovanou cenu od 1 800 dolarů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.10.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Samsung začátkem letošního roku poprvé ukázal svůj XR headset známý pod kódovým označením Project Moohan. Tehdy se výrobce omezil pouze na minimum ukázek bez vyššího množství konkrétních detailů. Nyní se však na veřejnost dostalo obrovské množství oficiálních materiálů, které odhalují kompletní design, specifikace i rozhraní One UI XR. Díky redakci serveru Android Headlines tak známe téměř všechny podrobnosti ještě před samotným uvedením. Špičkový displej překonává Apple Vision Pro Dnes už víme, že headset bude prodáván pod názvem Samsung Galaxy XR. Podle čerstvého úniku dostane 4K micro-OLED displej s celkovým rozlišením 29 milionů pixelů napříč dvěma zobrazovacími jednotkami. To představuje PPI hodnotu 4 032, což výrazně překonává konkurenční Apple Vision Pro s 23 miliony pixelů. Každé oko tak bude mít k dispozici rozlišení až 4,3K, které zajistí ostrý obraz bez viditelných pixelů. Srdcem headsetu bude procesor Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, který Samsung vyladil ve spolupráci s Qualcommem a Googlem. Čipset nabídne o 15 % vyšší výkon GPU a o 20 % vyšší taktovací frekvence CPU oproti standardní verzi. Procesor zvládne zpracovávat prostorové audio, gesta, AI funkce a veškeré sledování pohybu v reálném čase. Pokročilé sledování pohybu a senzory Headset bude vybaven šesti kamerami na přední straně pro sledování okolního prostředí. V rozích najdeme čtyři senzory pro sledování rukou, které dokážou rozpoznávat gesta a pohyby prstů. Nechybí ani depth senzor umístěný v horní části, který pomáhá headsetu mapovat prostor včetně stěn, podlahy a stropu. Pro sledování očí Samsung integroval čtyři infračervené kamery s LED diodami, které pomocí AI technologie dokážou přesně detekovat pohyby očí včetně pozice zornic. Mikrofony zachycují zvuk ze všech směrů a dokážou oddělit jednotlivé hlasy pro přesnější rozpoznávání příkazů. Ergonomický design s hmotností 545 gramů Samsung Galaxy XR váží 545 gramů, což je o něco méně než konkurenční Apple Vision Pro (výrobce udává 600-650 gramů), ale o něco více než Meta Quest 3 (515 gramů). Headset disponuje měkkým polstrováním kolem čoček a nastavitelným popruhem s otočným kolečkem pro přesné dotažení. Boční pásky zajišťují dodatečnou stabilitu při nošení. Na pravé straně najdeme dotykový panel – dlouhé stisknutí vycentruje obsah, dvojité klepnutí přepíná mezi VR režimem a průhledovým režimem. V horní části jsou umístěna dvě fyzická tlačítka: ovládání hlasitosti a hlavní tlačítko pro spuštění launcheru aplikací. Dlouhým stiskem hlavního tlačítka se aktivuje Google Gemini. One UI XR a integrace známých aplikací Software headsetu běží na platformě Android XR s nadstavbou One UI XR od Samsungu. Uživatelské rozhraní zobrazuje aplikace v prostorovém launcheru s ikonami známých služeb jako YouTube, Google Maps, Chrome, Netflix či Samsung Gallery a Internet. V horní části rozhraní najdeme rychlé přepínače a přístup k nastavení. K headsetu budou dodávány dva bezdrátové ovladače s 6DoF sledováním, analogovými páčkami a haptickou odezvou. Samsung také integroval prostorové audio pomocí dvoupásmových reproduktorů s wooferem a tweeterem na každé straně. Výdrž baterie a konektivita Baterie headsetu vydrží až 2,5 hodiny přehrávání videa nebo 2 hodiny běžného používání. Na levé straně se nachází konektor pro připojení externí baterie, která může výdrž prodloužit. Headset také obsahuje větrací otvory ve spodní části a odnímatelné světelné clony pro lepší ponoření do virtuální reality. Samsung Galaxy XR má být oficiálně představen ještě v říjnu 2025, přičemž některé zdroje uvádějí konkrétní datum 21. nebo 22. října. Předregistrace by měly začít již 15. října. Cena se odhaduje na minimálně 1 800 dolarů (asi 38 000 Kč). Klíčové specifikace Samsung Galaxy XR Displej4K micro-OLED, 29 milionů pixelů, 4 032 PPIProcesorQualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2SoftwareSamsung One UI XR (Android XR)SledováníRuce, oči a hlasHmotnost545 gramůVýdrž baterie2 hodiny běžné použití, 2,5 hodiny videoOvladačeDva s 6DoF, analogové páčky, haptikaAudioProstorový zvuk, 2-pásmové reproduktory Těšíte se na Samsung Galaxy XR headset? Zdroj: Android Headlines O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android XR headset Samsung únik