Uteče hrobníkovi z lopaty? Jeden člen z řady Galaxy S26 se nakonec možná představí

Samsung možná přece jen uvede Galaxy S26+ kvůli slabým prodejům Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Edge se prodává hůř než očekávalo, zatímco Galaxy S25+ má stabilní poptávku Řada Galaxy S26 by tedy mohla mít čtyři modely: S26, S26+, S26 Edge a S26 Ultra Jakub Kárník Publikováno: 4.10.2025 21:00 Samsung původně plánoval, že model Galaxy S26+ nahradí novým Galaxy S26 Edge – telefon s výrazně tenčím designem, který měl být zajímavější alternativou ke klasickému Plus modelu. Jenže Galaxy S25 Edge se od června prodává hůř než očekávalo, a Samsung si to zřejmě uvědomil. Podle nových informací z Koreje firma znovu rozjela vývoj Galaxy S26+ a řada S26 by tak mohla mít čtyři modely místo tří. Proč Edge neuspěl? Kolik se toho vlastně prodá? Co to znamená pro Galaxy S26? Proč Edge neuspěl? Galaxy S25 Edge byl uveden v květnu 2025, tedy několik měsíců po zbytku řady Galaxy S25. Jde o tenčí variantu s prémiovou konstrukcí, která měla oslovit zákazníky hledající něco mezi základním S25 a Ultra modelem. Problém je, že se prodeje od června propadly, což je podle korejského serveru TheElec varovný signál. Většina smartphonů se prodává nejlépe v prvních třech měsících po uvedení. Pokud prodeje klesají už po prvním měsíci, něco je špatně. A Samsung to evidentně vidí také – firma údajně plánovala vyrobit 500 000 kusů Galaxy S25+ ve čtvrtém čtvrtletí, ale jen 300 000 kusů Galaxy S25 Edge. To naznačuje, že poptávka po klasickém Plus modelu je výrazně vyšší. Kolik se toho vlastně prodá? Podle dostupných dat Samsung plánuje celkové dodávky řady Galaxy S25 na 37,7 milionu kusů. Rozložení je následující: Galaxy S25: 13,6 milionu kusů Galaxy S25+: 6,7 milionu kusů Galaxy S25 Ultra: 17,4 milionu kusů Galaxy S25 Edge do těchto čísel zatím není zahrnutý, protože vyšel později. Ale pokud by Samsung v příštím roce nahradil S26+ modelem S26 Edge a prodal by o milion kusů méně, byla by to pro firmu citelná ztráta. A Samsung evidentně nechce riskovat. Co to znamená pro Galaxy S26? Podle nových informací Samsung znovu rozjel vývoj Galaxy S26+, což znamená, že řada S26 by mohla mít čtyři modely: Galaxy S26 (interní kód M0) – základní model Galaxy S26+ (M Plus) – klasický Plus model Galaxy S26 Edge (M2) – tenčí prémiová varianta Galaxy S26 Ultra (M3) – nejvyšší model To by znamenalo, že Samsung skutečně nabídne čtyři různé velikosti a designové varianty, což je víc než kdy dřív. Otázkou ale je, jestli to dává smysl. Pokud se Galaxy S25 Edge prodává špatně, proč by se S26 Edge prodával lépe? Otázkou také je, jestli to Samsung udrží dlouhodobě. Pokud se Edge bude prodávat špatně i v příští generaci, firma ho možná i zruší a vrátí se k klasické trojici modelů. Koupili byste si Galaxy S26+ nebo S26 Edge? Zdroj: GSMArena, SamMobile O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Android 16 Samsung Samsung Galaxy S26