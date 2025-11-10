Samsung Galaxy S26+ vyjde místo ultratenkého Edge. Takto bude vypadat Hlavní stránka Zprávičky OnLeaks ve spolupráci s Android Headlines exkluzivně zveřejnil CAD rendery Galaxy S26+ Samsung se definitivně vrací k osvědčené trojici modelů bez ultratenkého Edge Telefon dostane 6,7" displej a vertikální kamerový ostrůvek v pilulkovitém designu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Známý leaker OnLeaks ve spolupráci se serverem Android Headlines zveřejnil první oficiální CAD rendery chystaného Samsung Galaxy S26+. Únik potvrzuje, že jihokorejský gigant se po neúspěchu Galaxy S25 Edge vrací k osvědčenému portfoliu tří modelů. Místo původně spekulovaného Galaxy S26 Pro, S26 Edge a S26 Ultra tak příští rok dostaneme klasickou trojici Galaxy S26, Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra. Samsung se vrací k osvědčeným standardům Jak jsme vás informovali v říjnu, Samsung definitivně zrušil vývoj ultratenkého Galaxy S26 Edge. Důvodem byla katastrofální prodejní čísla předchůdce – Galaxy S25 Edge se od května do srpna prodalo pouhých 1,31 milionu kusů, zatímco model Ultra za stejné období dosáhl 12,18 milionu prodaných jednotek. Výrobce se proto rozhodl vrátit k tradičnímu formátu, který zákazníci preferují. Galaxy S26+ tak nahradí původně plánovaný Galaxy S26 Edge, ale s odlišným designem a pochopitelně i větší tloušťkou. Zatímco Edge měl nabídnout extrémně tenké tělo, nový Plus model má rozměry 158,4 × 75,7 × 7,35 mm, což je sice stále tenké provedení, ale ne tak extrémní jako u onoho zrušeného (nebo minimálně odloženého) kousku. Galaxy S26+: Kamerový ostrůvek jako hlavní vizuální změna Nejvýraznější designovou novinkou oproti Galaxy S25+ je sjednocení tří samostatně existujících zadních fotoaparátů do vystouplého pilulkovitého ostrůvku. Velmi se podobá tomu, jaký využívají skládací modely řady Galaxy Z Fold. Přední strana si každopádně zachová svůj osvědčený design s 6,7palcovým plochým displejem a vycentrovaným průstřelem pro selfie kameru. Prémiový vzhled telefonu zajišťují i tenoučké rámečky nebo ploché boky s mírným zaoblením pro lepší úchop. Samsung ukázal tri-fold telefon jako budoucnost. Jenže ho skoro nikdo nekoupí Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky OnLeaks předvedl Galaxy S26+ také ve výrazné oranžové barvě, která nápadně připomíná odstín Cosmic Orange chystané řady iPhone 17 Pro. Jedná se však pouze o vizuální reprezentaci pro účely renderů. I známý insider Max Jambor na síti X potvrdil, že je vyloučené, aby Samsung telefon v takové barvě skutečně uvedl na trh. Hardwarová výbava zatím nejistá Podle úniku bude Galaxy S26+ součástí dvojité procesorové strategie Samsungu. V některých regionech dostane Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu, jinde vlastní Exynos 2600 (pravděpodobně i u nás). Očekává se 12 GB nebo 16 GB RAM typu LPDDR5X a úložiště 256 GB či 512 GB s technologií UFS 4.0. Fotoaparáty by měly zůstat podobné předchůdci – 50Mpx hlavní snímač, 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 10 nebo 12Mpx teleobjektiv. Baterie si zachová kapacitu 4 900 mAh s podporou 45W drátového a 15W bezdrátového nabíjení přes standard Qi2. Kdy dojde k vydání? Samsung by měl podle nedávných zpráv představit řadu Galaxy S26 25. února 2026 v San Francisku, tedy o měsíc později než obvykle. Důvodem posunutí je právě změna produktové strategie a dodatečný vývoj modelu Galaxy S26+, který musel nahradit zrušený Edge. Těšíte se na Galaxy S26+ s vertikálním kamerovým ostrůvkem? Zdroje: Android Headlines, Max Jambor/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung Samsung Galaxy S26 únik vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.