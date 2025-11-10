Samsung ukázal tri-fold telefon jako budoucnost. Jenže ho skoro nikdo nekoupí Hlavní stránka Zprávičky Samsung údajně plánuje ultra-limitované uvedení Galaxy Z TriFold Místo původních 200-300 tisíc kusů jen desítky tisíc vyrobených jednotek Telefon byl ukázán na APEC, ale konkrétní plány prodeje jsou nejasné Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Samsung na konci října ukázal svůj první tri-fold telefon během konference APEC v Jižní Koreji. Vypadalo to jako velké odhalení budoucnosti skládacích telefonů. Jenže podle nového reportu se zdá, že jde spíš o koncept ve výloze než produkt, který byste si skutečně mohli koupit. Původní plány mluvily o stovkách tisíc kusů, nová čísla hovoří jen o desítkách tisíc. Co je tri-fold a jak se liší od Z Fold Původní plány: stovky tisíc kusů Nová realita: jen desítky tisíc Proč tak málo? Co je tri-fold a jak se liší od Z Fold Začněme u základů. Samsung Galaxy Z Fold (aktuálně Z Fold7) je telefon, který rozložíte jednou – máte vnější displej a po rozložení jeden velký vnitřní displej. Galaxy Z TriFold je telefon se třemi částmi – dva pánty, tři sekce displeje. Když je složený, máte normální telefon. Po prvním rozložení tablet. Po úplném rozložení ještě větší tablet. Podobný koncept jako Huawei Mate XT, který byl představen vloni, ale taky se prodává v ultra-limitovaném množství hlavně v Číně. Výhoda? Větší displej než u běžných foldů. Nevýhoda? Telefon je tlustší, těžší, dražší, má víc pohyblivých částí, které se můžou pokazit. A podle fotek z APEC je Galaxy Z TriFold opravdu tlustý ve srovnání s moderními skládačkami. Původní plány: stovky tisíc kusů Dřív v letošním roce se mluvilo o tom, že Samsung plánuje vyrobit 200-300 tisíc kusů Galaxy Z TriFold pro uvedení v Číně a Jižní Koreji. To je pořád ultra-limitované číslo (pro srovnání, Z Fold se prodává v milionech ročně), ale aspoň by to znamenalo, že telefon půjde skutečně koupit. Pak se objevil Bluetooth SIG listing se šesti modely pod označením Q7M, což naznačovalo možnost globálního uvedení. Samsung zatím oficiálně potvrdil dostupnost jen ve Spojených arabských emirátech, což je… zajímavá volba. Nová realita: jen desítky tisíc Podle webu The Elec jsou předchozí odhady úplně mimo. Samsung údajně informoval dodavatele, že v září vyrobí 10 tisíc kusů. A od té doby se na tom nic nezměnilo. Do začátku listopadu bylo vyrobeno 20-30 tisíc komponent pro tri-fold, ačkoliv není jasné, kolika hotovým telefonům to odpovídá. To je úplně jiná liga. Tohle není produkt určený k prodeji, tohle je testovací série. Samsung chce změřit zájem, otestovat technologii, vyrobit titulky v médiích. Ale skutečně prodat telefon zákazníkům? To vypadá jako druhořadý (a o poznání komplikovanější) cíl. Proč tak málo? Důvodů je víc. Tri-fold je složitý na výrobu – dva pánty, tři sekce displeje, složitá mechanika. Pokud něco selže, máte problém. Samsung nejspíš chce otestovat spolehlivost na malém množství uživatelů než se pustí do masové výroby. Druhý důvod: cena bude pravděpodobně astronomická. Huawei Mate XT startoval na zhruba 2 500 dolarech. Galaxy Z TriFold bude pravděpodobně v podobné, možná vyšší cenové hladině. A při takové ceně je těžké odhadnout poptávku. V Evropě by se telefon pravděpodobně prodával za cenu okolo 70 tisíc. Třetí důvod: Samsung chce být první (po Huawei), ale nechce riskovat obrovské ztráty. Vyrobit desítky tisíc kusů, vytvořit hype, měřit reakce, a pak se rozhodnout, jestli to má smysl vyrábět masově. Klasická strategie testování trhu. Koupili byste si tri-fold za 70+ tisíc korun, kdyby byl k dispozici? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Ohebný smartphone Samsung Samsung Galaxy Z TriFold Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.