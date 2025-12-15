Řada Samsung Galaxy S26 zřejmě přinese spoustu softwarových překvapení! Insider přinesl zajímavé informace Hlavní stránka Zprávičky Samsung v beta verzi One UI 8.5 údajně skrývá řadu funkcí, které si šetří na představení řady Galaxy S26 Nové AI funkce bude pohánět model Gauss běžící přímo na zařízení bez nutnosti připojení k internetu Jednou ze skrytých novinek má být souhrn notifikací za posledních 24 hodin generovaný umělou inteligencí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Řada Samsung Galaxy S26 by s sebou mohla přinést spoustu softwarových překvapení. Podle informací od uznávaného leakera vystupujícího na síti X jako @chunvn8888 totiž Samsung s beta verzí nadstavby One UI 8.5 nepředstavil všechny novinky. Řadu z nich si údajně šetří až na plnohodnotné představení spolu s novými vlajkovými loděmi, které by měly dorazit v lednu nebo únoru příštího roku. Beta verze skrývá řadu funkcí AI model Gauss poběží přímo na zařízení Souhrn notifikací jako první ukázka Starší modely možná přijdou zkrátka Beta verze skrývá řadu funkcí Samsung spustil beta program One UI 8.5 přibližně před týdnem a od té doby si jej mohou vyzkoušet majitelé vybraných zařízení. Zdá se však, že výrobce nepředstavil vše, co nová verze nadstavby nabídne. Leaker @chunvn8888 tvrdí, že v beta buildu je spousta funkcí skrytých nebo deaktivovaných a Samsung je hodlá odhalit až při prezentaci řady Galaxy S26. Oh speaking of new 1UI8.5 exclusive features on Galaxy S26 series, since this is the first time Guass model integrated deeply into the system, occasionally the phone will automatically killing apps aggressively to have enough spaces for AI model. App devs won’t like this at all— Semi-retired-ing (@chunvn8888) December 14, 2025 Tento přístup dává smysl z marketingového hlediska. Samsung tradičně představuje nové AI funkce během svých Unpacked událostí a ponechává si je po několik měsíců exkluzivně pro nejnovější vlajkové lodě. Teprve poté je postupně uvolňuje i pro starší modely. AI model Gauss poběží přímo na zařízení Zásadní změnou má být způsob, jakým budou nové AI funkce fungovat. Zatímco současné telefony Samsung využívají hybridní přístup, kdy část funkcí běží lokálně a část vyžaduje cloudové zpracování, u řady Galaxy S26 se to má změnit. AI model Samsung Gauss bude do systému „hluboce integrován“ a poběží kompletně na zařízení. Lokální zpracování AI přináší několik výhod. Uživatelé nebudou potřebovat připojení k internetu pro využití těchto funkcí a zároveň získají lepší ochranu soukromí, protože data nebudou odesílána na vzdálené servery. Na druhou stranu má tento přístup i stinnou stránku – podle leakera bude telefon agresivněji ukončovat aplikace na pozadí, aby uvolnil dostatek paměti pro AI model. Souhrn notifikací jako první ukázka Jednou z funkcí, které Samsung údajně chystá, je souhrn notifikací. Ta využije model Gauss k vytvoření přehledu všech oznámení, která uživatel obdržel za posledních 24 hodin. Funkce se objevila v uniklém buildu One UI 8.5 pro Galaxy S25 Ultra, ale v oficiální beta verzi chybí. Support languages: English, Korean, Spanish, German, French, Portuguese, Polish, simplified Chinese (中国大陆), Japanese, Hindi, Vietnamese, Thai— Semi-retired-ing (@chunvn8888) December 12, 2025 Zajímavé je, že Samsung tuto funkci původně plánoval uvést již s One UI 7, nakonec ji však odložil. Souhrn notifikací bude dostupný v několika jazycích včetně angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, polštiny, japonštiny, korejštiny, čínštiny, hindštiny, portugalštiny, thajštiny a vietnamštiny. Čeština mezi podporovanými jazyky bohužel zatím nefiguruje. Starší modely možná přijdou zkrátka Hlubší integrace modelu Gauss přímo do systému Galaxy S26 může mít důsledky i pro majitele starších telefonů. Podle leakera je u modelů Galaxy S25 a starších zatím nejisté, zda vůbec nové AI funkce dostanou. Důvodem je právě odlišný přístup – starší zařízení využívají serverové zpracování, nikoliv lokální model. I když starší modely obdrží aktualizaci na One UI 8.5, některé AI funkce jim mohou zůstat odepřeny. Samsung tak zřejmě chce využít software jako hlavní odlišující faktor pro řadu Galaxy S26, která podle dosavadních úniků nepřinese výrazné hardwarové změny oproti předchůdci. Hlubší integrace vlastního AI modelu navíc Samsungu umožní snížit závislost na Googlu v oblasti umělé inteligence. Přesvědčí vás nové AI funkce k upgradu na Galaxy S26? Zdroje: @chunvn8888/X, SamMobile, Android Police, PhoneArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI nadstavba One UI Samsung Umělá inteligence vlajková loď Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.