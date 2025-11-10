TOPlist

Konečně! Samsung Galaxy S26 má dostat kýžené vylepšení foťáků

  • Samsung Galaxy S26 má údajně dostat čipset Exynos 2600 s výrazně vylepšeným ISP
  • Obrazový procesor by měl konečně konkurovat Snapdragonu v kvalitě fotek a videí
  • Leak pochází ze sporného zdroje, tak to berte s pořádnou rezervou

Jakub Kárník
10.11.2025 08:00
galaxy s26 jpg

Kdo pamatuje srovnávací videa Galaxy S22 Ultra, kde evropský Exynos prohrával s americkým Snapdragonem ve všem od výkonu přes výdrž až po noční videa? Teď se Samsung údajně chystá na comeback s Exynosem 2600, který by měl dostat Galaxy S26 a možná i další modely řady. A překvapivě se mluví hlavně o vylepšeném obrazovém procesoru, který by mohl konečně dohnat Qualcomm. Jenže pozor – leak pochází ze zdroje, který už dřív šířil fake news.

Exynos vs Snapdragon: bolestivá historie

Pojďme si to říct na rovinu: v posledních letech byl Exynos ve fotoaparátu prostě horší než Snapdragon. Srovnávací videa ukazovala rozdíly zejména při slabém osvětlení – evropský model s Exynosem produkoval zašuměnější videa, méně stabilní záběry a celkově horší barevné podání. ISP (Image Signal Processor) v Samsungu prostě nebyl na úrovni toho, co Qualcomm nabízel ve svých čipech.

galaxy s25

A to je přesně důvod, proč Samsung v posledních letech upřednostňoval Snapdragon pro většinu trhů včetně Evropy. Exynos se dostal jen do základních modelů nebo byl kompletně vynechán. Teď se však mluví o tom, že celá řada Galaxy S26 by mohla dostat Exynos 2600 – včetně evropského trhu.

ISP s konzolovou grafikou a profesionálním fotoaparátem

Podle leakera má Samsung pracovat na kompletně přepracovaném systému zpracování obrazu v Exynosu 2600. A ne, nejde jen o marketingové kecy – zdroj uvádí konkrétní čísla, která znějí opravdu zajímavě:

  • 320 MPx z jednoho snímače nebo 108 MPx ze tří snímačů současně
  • 14-bit RAW pipeline s 5násobným spojením snímků v HDR
  • 8K video při 60 fps v HDR10+ nebo 4K při 120 fps
  • Sériový režim: 30 fps v 108MPx RAW kvalitě
  • Propustnost mezi ISP a NPU: 1,8 TB/s
  • Hybridní OIS a AI-EIS stabilizace v reálném čase
  • O 30 % nižší spotřeba než Exynos 2400

Zní to jako mokrý sen fotografa v těle telefonu. Jenže tady začíná problém.

Proč tomu moc nevěřit

Leaker, který tyto informace zveřejnil, je momentálně pod palbou kritiky. Důvod? Šířil už dřív fake leaky, včetně nedávných specifikací Galaxy S26, které se ukázaly jako vymyšlené. Geekbench výsledky, které ukazoval, zatím nikdo neověřil.

Tohle není poprvé, co se podobná „úžasná vylepšení“ u Exynosu objevila před uvedením. A vždycky se ukázalo, že realita je o poznání míň růžová. Samsung má sice motivaci vylepšit ISP – koneckonců Galaxy S26 má být prvním komerčním čipem na 2nm architektuře – ale skočit z problematického Exynosu 2400 na špičkový ISP předstihující Snapdragon? To by byl opravdu impozantní skok.

Co z toho plyne?

Berte to jako zajímavý náznak možného směru, kterým se Samsung chce vydat. Vylepšený ISP určitě přijde – otázka je, jak moc se specifikace přiblíží tomuto leaku. Pokud by Samsung opravdu dokázal dorovnat nebo předstihnout Snapdragon v obrazovém zpracování, byla by to skvělá zpráva pro evropské zákazníky.

Věříte, že Exynos 2600 konečně dorovná Snapdragon?

Zdroj: Notebookcheck

