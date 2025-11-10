Konečně! Samsung Galaxy S26 má dostat kýžené vylepšení foťáků Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S26 má údajně dostat čipset Exynos 2600 s výrazně vylepšeným ISP Obrazový procesor by měl konečně konkurovat Snapdragonu v kvalitě fotek a videí Leak pochází ze sporného zdroje, tak to berte s pořádnou rezervou Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Kdo pamatuje srovnávací videa Galaxy S22 Ultra, kde evropský Exynos prohrával s americkým Snapdragonem ve všem od výkonu přes výdrž až po noční videa? Teď se Samsung údajně chystá na comeback s Exynosem 2600, který by měl dostat Galaxy S26 a možná i další modely řady. A překvapivě se mluví hlavně o vylepšeném obrazovém procesoru, který by mohl konečně dohnat Qualcomm. Jenže pozor – leak pochází ze zdroje, který už dřív šířil fake news. Exynos vs Snapdragon: bolestivá historie ISP s konzolovou grafikou a profesionálním fotoaparátem Proč tomu moc nevěřit Co z toho plyne? Exynos vs Snapdragon: bolestivá historie Pojďme si to říct na rovinu: v posledních letech byl Exynos ve fotoaparátu prostě horší než Snapdragon. Srovnávací videa ukazovala rozdíly zejména při slabém osvětlení – evropský model s Exynosem produkoval zašuměnější videa, méně stabilní záběry a celkově horší barevné podání. ISP (Image Signal Processor) v Samsungu prostě nebyl na úrovni toho, co Qualcomm nabízel ve svých čipech. A to je přesně důvod, proč Samsung v posledních letech upřednostňoval Snapdragon pro většinu trhů včetně Evropy. Exynos se dostal jen do základních modelů nebo byl kompletně vynechán. Teď se však mluví o tom, že celá řada Galaxy S26 by mohla dostat Exynos 2600 – včetně evropského trhu. ISP s konzolovou grafikou a profesionálním fotoaparátem Podle leakera má Samsung pracovat na kompletně přepracovaném systému zpracování obrazu v Exynosu 2600. A ne, nejde jen o marketingové kecy – zdroj uvádí konkrétní čísla, která znějí opravdu zajímavě: 320 MPx z jednoho snímače nebo 108 MPx ze tří snímačů současně 14-bit RAW pipeline s 5násobným spojením snímků v HDR 8K video při 60 fps v HDR10+ nebo 4K při 120 fps Sériový režim: 30 fps v 108MPx RAW kvalitě Propustnost mezi ISP a NPU: 1,8 TB/s Hybridní OIS a AI-EIS stabilizace v reálném čase O 30 % nižší spotřeba než Exynos 2400 Zní to jako mokrý sen fotografa v těle telefonu. Jenže tady začíná problém. Proč tomu moc nevěřit Leaker, který tyto informace zveřejnil, je momentálně pod palbou kritiky. Důvod? Šířil už dřív fake leaky, včetně nedávných specifikací Galaxy S26, které se ukázaly jako vymyšlené. Geekbench výsledky, které ukazoval, zatím nikdo neověřil. Tohle není poprvé, co se podobná „úžasná vylepšení“ u Exynosu objevila před uvedením. A vždycky se ukázalo, že realita je o poznání míň růžová. Samsung má sice motivaci vylepšit ISP – koneckonců Galaxy S26 má být prvním komerčním čipem na 2nm architektuře – ale skočit z problematického Exynosu 2400 na špičkový ISP předstihující Snapdragon? To by byl opravdu impozantní skok. Co z toho plyne? Berte to jako zajímavý náznak možného směru, kterým se Samsung chce vydat. Vylepšený ISP určitě přijde – otázka je, jak moc se specifikace přiblíží tomuto leaku. Pokud by Samsung opravdu dokázal dorovnat nebo předstihnout Snapdragon v obrazovém zpracování, byla by to skvělá zpráva pro evropské zákazníky. Věříte, že Exynos 2600 konečně dorovná Snapdragon? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Exynos 2600 Qualcomm Samsung Samsung Galaxy S26 Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.