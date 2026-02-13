Máte Galaxy S25 Ultra? Originální kryty v Česku brutálně zlevňují, zaplatíte za ně pár korun Hlavní stránka Zprávičky Originální Samsung kryt z veganské kůže pro Galaxy S25 Ultra podstatně zlevnil Dejte ale pozor na barvy, černá je spíš šedá, zlatá připomíná oranžovou S kódem ALZADNY50 stojí od 245 Kč místo původních 1 499 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.2.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Řada Galaxy S26 klepe na dveře a Alza vyprodává příslušenství pro S25 Ultra. Originální Samsung kryt z veganské kůže je teď za zlomek původní ceny – ale než objednáte, přečtěte si, co na něj říkají zákazníci. Barvy neodpovídají fotkám Tohle je hlavní problém, který se táhne recenzemi. U černé varianty zákazníci hlásí: „Barva měla být černá, ale ve výsledku je spíše inkoustová, až tmavě modrá.“ Další dodává: „Objednal jsem si černou barvu, ale barva je šedá.“ A jeden frustrovaný majitel shrnuje: „Do černé má hoooooooooooodne daleko.“ Zlatá varianta na tom není lépe: „Fotka produktu vůbec nesouhlasí s realitou. Na fotce je hnědá barva, ale naživo je to hnusná oranžová.“ Pokud vám na přesném odstínu záleží, připravte se na překvapení. Klouže v ruce Druhý opakující se problém: kryt je kluzký. „Kdyby se člověk nebál, že mu kvůli tomu kluzkému krytu telefon vypadne, tak je parádní,“ píše jeden zákazník. Jiný hodnotí materiál jako „nekvalitní“ a „značně kluzký“. Veganská kůže očividně nemá takový grip jako pravá. KOUPIT NA ALZE Výřez u USB portu je užší a některé kabely nejdou připojit – to je detail, který může překvapit až doma. Proč ho lidé kupují Přes všechny výtky má kryt hodnocení 4,2 z 5 a 77 % zákazníků ho doporučuje. Co chválí? Perfektní pasování na telefon, příjemný materiál na dotek a prémiový vzhled. „Telefonu opravdu sluší,“ shrnuje spokojený majitel. A pak je tu cena. Za 245 – 300 Kč dostanete originální Samsung příslušenství, které by normálně stálo přes tisícovku. Který vybrat Nejlevnější jsou varianty Light Blue a Gray za 245 Kč s kódem ALZADNY50. Zlatá varianta vyjde na 300 Kč. U šedé je menší riziko překvapení z barvy – šedá je prostě šedá. KOUPIT NA ALZE Sleva je výrazná a pro majitele Galaxy S25 Ultra, kteří chtějí originální příslušenství za rozumnou cenu, je to dobrá příležitost. Jen počítejte s tím, že barva může vypadat jinak než na fotkách a kryt bude kluzký. Za 250 korun to ale není velké riziko. Používáte originální příslušenství od výrobce, nebo sáhnete po alternativách? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza kryt kryty Samsung slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025