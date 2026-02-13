TOPlist

Máte Galaxy S25 Ultra? Originální kryty v Česku brutálně zlevňují, zaplatíte za ně pár korun

  • Originální Samsung kryt z veganské kůže pro Galaxy S25 Ultra podstatně zlevnil
  • Dejte ale pozor na barvy, černá je spíš šedá, zlatá připomíná oranžovou
  • S kódem ALZADNY50 stojí od 245 Kč místo původních 1 499 Kč

Jakub Kárník
Jakub Kárník
13.2.2026 14:00
s25 ultra kryt jpg

Řada Galaxy S26 klepe na dveře a Alza vyprodává příslušenství pro S25 Ultra. Originální Samsung kryt z veganské kůže je teď za zlomek původní ceny – ale než objednáte, přečtěte si, co na něj říkají zákazníci.

Barvy neodpovídají fotkám

Tohle je hlavní problém, který se táhne recenzemi. U černé varianty zákazníci hlásí: „Barva měla být černá, ale ve výsledku je spíše inkoustová, až tmavě modrá.“ Další dodává: „Objednal jsem si černou barvu, ale barva je šedá.“ A jeden frustrovaný majitel shrnuje: „Do černé má hoooooooooooodne daleko.“

kryty s25

Zlatá varianta na tom není lépe: „Fotka produktu vůbec nesouhlasí s realitou. Na fotce je hnědá barva, ale naživo je to hnusná oranžová.“ Pokud vám na přesném odstínu záleží, připravte se na překvapení.

Klouže v ruce

Druhý opakující se problém: kryt je kluzký. „Kdyby se člověk nebál, že mu kvůli tomu kluzkému krytu telefon vypadne, tak je parádní,“ píše jeden zákazník. Jiný hodnotí materiál jako „nekvalitní“ a „značně kluzký“. Veganská kůže očividně nemá takový grip jako pravá.

KOUPIT NA ALZE

Výřez u USB portu je užší a některé kabely nejdou připojit – to je detail, který může překvapit až doma.

Proč ho lidé kupují

Přes všechny výtky má kryt hodnocení 4,2 z 5 a 77 % zákazníků ho doporučuje. Co chválí? Perfektní pasování na telefon, příjemný materiál na dotek a prémiový vzhled. „Telefonu opravdu sluší,“ shrnuje spokojený majitel.

A pak je tu cena. Za 245 – 300 Kč dostanete originální Samsung příslušenství, které by normálně stálo přes tisícovku.

Který vybrat

Nejlevnější jsou varianty Light Blue a Gray za 245 Kč s kódem ALZADNY50. Zlatá varianta vyjde na 300 Kč. U šedé je menší riziko překvapení z barvy – šedá je prostě šedá.

KOUPIT NA ALZE

Sleva je výrazná a pro majitele Galaxy S25 Ultra, kteří chtějí originální příslušenství za rozumnou cenu, je to dobrá příležitost. Jen počítejte s tím, že barva může vypadat jinak než na fotkách a kryt bude kluzký. Za 250 korun to ale není velké riziko.

Používáte originální příslušenství od výrobce, nebo sáhnete po alternativách?

