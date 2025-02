Galaxy S25 Ultra dosáhl rekordního skóre v testech displejů! Co se mezigeneračně zlepšilo?

Reklama

Není to tak dávno, co jsme vám přinesli první dojmy z nového Samsung Galaxy S25 Ultra a nyní přichází zajímavé zjištění – prémiová novinka od jihokorejského výrobce se může pochlubit nejvyšším skóre v testech displejů DXOMARK. S celkovým hodnocením 160 bodů se dostal na samotný vrchol jak v kategorii ultra-prémiových telefonů, tak i v celkovém hodnocení. Na druhém místě se umístila dvojice Google Pixel 9 Pro XL a Pro se 158 body, bronzovou příčku pak obsadil Honor Magic 6 Pro společně se základní řadou Galaxy S25 a S25+ se 157 body. Loňský model Galaxy S24 Ultra dosáhl na 155 bodů.

Čitelnost je naprosto špičková

Laboratoř DXOMARK si pochvaluje především venkovní čitelnost displeje. Není se čemu divit, Samsung vsadil na špičkový jas až 2 600 nitů a druhou generaci skla Gorilla Glass Armor. V praxi to znamená, že si bez problémů přečtete zprávy i za jasného poledního slunce. V nočních podmínkách sice displej občas svítí více než by bylo nutné, ale to je daň za skvělý výkon ve venkovním prostředí.

Barvy konečně odpovídají realitě

Oproti předchůdci udělal Samsung výrazný krok vpřed v oblasti věrnosti barev. Režim „přirozené zobrazení“ nyní nabízí přesnější podání barev a především – barvy se výrazně méně mění při pohledu z různých úhlů. Samsung sice zapracoval na optimalizaci modrého světla, nicméně v nočním režimu stále vyzařuje více světla než konkurence. Proto telefon nezískal certifikaci DXOMARK Eye Comfort.

Video jako v kině, ale s drobnými nedostatky

Největší progres zaznamenalo přehrávání videa, zejména v horších světelných podmínkách. Zatímco loňský model zde pokulhával, S25 Ultra si poradí i s HDR obsahem při svitu pouhých 24 nitů.

Co se týče dotykové odezvy, ta je při běžném procházení webu či galerií na velmi dobré úrovni. Čas od času ale displej zaregistruje nechtěný dotyk a v porovnání s prémiovou konkurencí je odezva nepatrně pomalejší.

